Гражданам в России сообщили о новой афере с пенсиями

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Обозреватель Юрий Пронько рассказал о «новой пенсионной афере», которая затронет миллионы россиян.
В эфире авторской программы Юрия Пронько «Сухой остаток», Пронько обратил внимание на действия Минфина, пишет Царьград.
По его словам, ведомство, возглавляемое Антоном Силуановым, вскоре лишит граждан триллионов рублей, реализовав ряд изменений, которые затронут накопительную часть пенсий.
Ссылаясь на инсайдерскую информацию, Пронько утверждает, что гражданам предложат либо перевести свои накопления в негосударственный пенсионный фонд, либо конвертировать их в некие баллы Пенсионного фонда России (ПФР).
«Что это будут за баллы? Каким будет курс этого обмена? Минфин пока хранит гробовое молчание. Есть что скрывать, господа чиновники?»- сказал Пронько.
Пронько отметил, что как раз те 3 трлн рублей так называемой накопительной части пенсии в итоге пенсионерам не выплатят. Непонятно как будут конвертировать живые деньги в баллы. Эксперт заявил, что формула расчета очень запутанная и все равно в проигрыше останутся граждане, которые не получат те пенсии, которые реально заработали.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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