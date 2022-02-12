ПФР начал прием заявлений от граждан в России на выплату 3600 рублей в феврале 2022 года

В Пенсионном фонде начали принимать заявление на новую выплату, которую до этого года оформляли в соцзащите.

Важно учитывать, что данная выплата начисляется только один раз при определенных условиях, передает PRIMPRESS .

Начисляется выплата неработающим беременным или родившим женщинам, если ребенку не более трех месяцев. Также получить эту выплату может неработающая женщина, усыновившая ребенка, которому не исполнилось три месяца.

Но, как уже было сказано выше, выплата начисляется только неработающим женщинам, которые имеют такой статус официально, то есть стоят на бирже труда, куда обратились из-за ликвидации предприятия или в связи с прекращением деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, нотариуса или адвоката.

Получить выплату можно обратившись в ближайшее отделение ПФР или в МФЦ. Необходимо будет предоставить справку из службы занятости, а также документ из женской консультации.

К выплате в 767 рублей приплюсуют также пособие по беременности и родам. Поэтому выплата составит 3 579 рублей.

Решение о начислении данной выплаты принимается в течение 10 рабочих дней с подачи заявления. Если результат рассмотрения заявления положительный, то в течение пяти дней деньги придут на счет, указанный в заявлении.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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