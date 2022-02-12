По 4 тыс. рублей к пенсии: ПФР готовит новый сюрприз россиянам

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Очередной приятный подарок для россиянам подготовил Пенсионный фонд. Как сообщили в Минтруде, ряд важных доплат к пенсии с 1 января 2023 года будут назначаться в автоматическом режиме.
Эти изменения коснутся тех, кто получает страховые пенсии по старости и инвалидности. Данная категория пенсионеров получает прибавку к пенсии, в случае, если у них есть накопленный стаж работы на Крайнем Севере и если человек продолжает работать.
В настоящий момент подобные доплаты оформляются только после подачи заявления. А со следующего года, весь перерасчет фонд будет проводить в беззаявительном порядке.
По словам Светланы Бессараб, такое новшество поможет избавить россиян от необходимости посещения ПФР.
Следует уточнить, что в случае добавления северного стажа, фиксированные выплаты к пенсии увеличиваются на коэффициент, который установлен в регионе, где работал человек.
Так в Приморье это коэффициенты от 1,2 до 1,4. А в других, более суровых регионах - 1,5 и 1,6. Фиксированная выплата к пенсии составляет 6 564 рубля. Следовательно, с учетом северных коэффициентов, она может возрасти до четырех тысяч рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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