Пожилым гражданам в России готовят новую выплату от 5 до 7 тыс. рублей в феврале 2022 года

Виталий Милонов, депутат Государственной Думы выступил с инициативой выплачивать безработным россиянам пособие, которое значительно ниже МРОТ.

По мнению депутата, так как в настоящее время это пособие могут получить фактически все, кто не может найти работу, наверняка среди этих людей найдется немало таких, кто просто не хочет работать.

Милонов предложил провести эксперимент и уменьшить пособие до 5-7 тыс. рублей. Парламентарий уверен, что в таком случае у человека будет стимул «покрутиться», чтобы заработать еще.

Милонов уверен, что когда человек сам не хочет работать, то и платить ему много нельзя.

«А вот в пожилом возрасте найти работу крайне затруднительно. В 62 года это сделать практически невозможно. Поэтому у пожилых россиян размер пособия наоборот должен быть выше», — заявил депутат.

По мнению многих аналитиков, невзирая на все усилия чиновников, уровень жизни пожилых россиян будет продолжать падать. Всему виной инфляционные процессы, происходящие в стране. Некоторые депутаты предлагают ввести продуктовые карточки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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