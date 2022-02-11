ПФР: Часть граждан в России получит новую ежемесячную выплату по 7 тыс. 700 рублей

Власов разъяснил о разовой выплате пенсионерам в России в 14 тыс. рублей 14 февраля 2022 года
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Жители Российской Федерации вправе оформить очередную новую выплату денег в Пенсионном фонде. Следует подчеркнуть, в этот раз денежная помощь предназначена лишь тем гражданам, которые нигде не работают. Минимальная сумма этого денежного пособия существенно увеличена с нынешнего февраля, сообщает информационное онлайн-издание PRIMPRESS.
Как утверждают финансово-экономические аналитики, с февраля 2022 года в Российской Федерации стала намного больше сумма выплаты, которая предназначена по уходу за ребенком до 1,5 лет. В целом эта субсидия от государства равняется 40% от среднего заработка российского гражданина. Минимум этой выплаты с 1 февраля 2022 года составляет 7 678 рублей в месяц, а максимально можно получить свыше 31 000 рублей каждый месяц. Люди, которые нигде не работают, будут получать как раз минимальную сумму.
Необходимо отметить, что с 2022 года эти деньги перечисляет Пенсионный фонд, а это значит, что граждане должны подавать своё заявление именно этому ведомству. Когда же у работника имеется на руках трудовой договор, то этот человек своё заявление обязан подать работодателю. Перечисление денег назначит и осуществит Фонд социального страхования.
Выплату может получить любой из родителей или другой взрослый человек, который сидит с ребенком. Деньги выдаются как на первого, так и на второго, третьего и последующего детей. Главное, чтобы малыш только что родился, а средства будут платить до достижения им возраста полутора лет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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