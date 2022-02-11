ЦБ РФ: Набиуллина предупредила всех граждан в РФ, у кого есть наличные деньги

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина проконсультировала россиян, у которых имеются сбережения, как себя вести, чтобы спасти их от растущей инфляции.

Вчера ЦБ повысил ключевую ставку до 9,5 процентов годовых. После чего Председатель Центробанка сделала заявление для всех граждан Российской Федерации, которые имеют сбережения. Эльвира Набиуллина заявила о том, что ключевая ставка будет расти до тех пор, пока россияне не поймут, что ставки по банковским вкладам могут компенсировать потери от инфляции.

Таким образом, Набиуллина настоятельно порекомендовала россиянам хранить свои сбережения исключительно в банках и, как можно быстрее, вложить все свободные средства в депозит.

Финансовые аналитики предполагают, что после повышения ключевой ставки ЦБ вполне возможно ожидать, что ставки по вкладам в банках вырастут. Однако, насколько они успевают ростом инфляции это еще вопрос.

Председатель Центробанка считает, что учитывая результаты текущего года, прогнозы ЦБ в изменениях инфляции достаточно оптимистичные: в текущем году ожидается понижение до 5–6 процентов, а с середины 2023 года - до 4 процентов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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