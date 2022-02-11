Части пенсионерам в России поступит до 300 тыс. рублей на карту с 14 февраля 2022 года

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С понедельника, 14 февраля неработающим пожилым гражданам начнут поступать денежные выплаты, которые потратить можно будет на определенные цели.
Речь идет о единовременной социальной выплате. Эти денежные средства выдаются пенсионерам с целью частичного возмещения расходов по газификации жилья.
Для того, чтобы получить эту выплату необходимо подать заявление с просьбой компенсировать эти расходы. Это можно сделать в местной администрации.
Дело в том, что государство взяло на себя обязанность о частичном погашении расходов на газификацию частных домов пенсионеров и установку газового оборудования. Размер суммы компенсации зависит от региона проживания человека и от расходов.
Например, в Ленинградской области сумма компенсации на газификацию может достигать 180 тысяч рублей. А льготная категория граждан имеет право получить до 200-300 тысяч рублей.
Граждане, которые уже подали заявление на компенсацию начнут получать указанные денежные средства уже с понедельника, 14 февраля.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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