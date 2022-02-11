10 тысяч рублей придет на карту «Мир»: кто получит выплату от ПФР

Актриса Мария Шукшина после госпитализации Жириновского напомнила о 8-кратной вакцинации политика
Актриса Мария Шукшина прокомментировала госпитализацию лидера ЛДРП Владимира Жириновского. У политика, как оказалось,...Подробнее
Очередные денежные выплаты от Пенсионного фонда люди получат уже в марте. Речь идет о средствах, которые начисляются за февраль, а размер их составит порядка 10 тысяч рублей.
Специалисты ПФР сообщили, что выплаты, которые получают семьи с детьми до полутора лет, с наступившего года перешли в ведение фонда.
Следует уточнить, что ПФР выплачивает средства только неработающим гражданам. Россиянам, официально трудоустроенным, средства по-прежнему платит работодатель.
«Данное пособие выплачивается за текущий месяц в следующем месяце. Следовательно деньги за февраль будут зачислены в марте», - уточнили в фонде.
Что касается размера пособия, он зависит от различных надбавок. В Приморском крае и некоторых регионах РФ существуют коэффициенты, увеличивающие пособие. В зависимости от места проживания эти коэффициенты отличаются - 1,2 и 1,3. Соответственно, размер выплаты - 9213,37 рублей или 9981,15 рублей.
Точные даты зачисления указанной выплаты на банковскую карту платежной системы «Мир» не установлены. В случае получения денег в почтовых отделениях необходимо уточнить по месту выдачи.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Актриса Мария Шукшина прокомментировала госпитализацию лидера ЛДРП Владимира Жириновского. У политика, как оказалось,...Подробнее
Получателям пенсий в Российской Федерации стартовали выплаты повышенных сумм доплат к их обычным пенсиям. Это денежное...Подробнее
Для многих пенсионеров правительство готовит приятные изменения. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил...Подробнее
Житель Петербурга 26 января прислал заявку на портал «Наш Санкт-Петербург» с просьбой убрать снег на улице Декабристов,...Подробнее
Текущая «Единая концепция» НЭО по обращению с твердыми отходами описывает только сложившуюся в городе ситуацию. Эколог...Подробнее
Десятого февраля несколько учебных заведений Санкт-Петербурга вновь подверглись «электронному террору». Сегодняшнее...Подробнее
А-100 «Премьер» выполнил свой первый полет с включенным радаром. Это уникальный борт, разработанный для проведения...Подробнее
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах Альянса перебросить боевые группировки в Румынию, к...Подробнее
Сотрудники петербургской Росгвардии накануне вечером задержали двоих пьяных дебоширов, устроивших «сольное выступление»...Подробнее
В кабинете на приеме у врача-стоматолога в Петербурге пострадала пятилетняя пациентка. Медик готовился сделать ей...Подробнее
Комментировать