10 тысяч рублей придет на карту «Мир»: кто получит выплату от ПФР

Очередные денежные выплаты от Пенсионного фонда люди получат уже в марте. Речь идет о средствах, которые начисляются за февраль, а размер их составит порядка 10 тысяч рублей.

Специалисты ПФР сообщили, что выплаты, которые получают семьи с детьми до полутора лет, с наступившего года перешли в ведение фонда.

Следует уточнить, что ПФР выплачивает средства только неработающим гражданам. Россиянам, официально трудоустроенным, средства по-прежнему платит работодатель.

«Данное пособие выплачивается за текущий месяц в следующем месяце. Следовательно деньги за февраль будут зачислены в марте», - уточнили в фонде.

Что касается размера пособия, он зависит от различных надбавок. В Приморском крае и некоторых регионах РФ существуют коэффициенты, увеличивающие пособие. В зависимости от места проживания эти коэффициенты отличаются - 1,2 и 1,3. Соответственно, размер выплаты - 9213,37 рублей или 9981,15 рублей.

Точные даты зачисления указанной выплаты на банковскую карту платежной системы «Мир» не установлены. В случае получения денег в почтовых отделениях необходимо уточнить по месту выдачи.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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