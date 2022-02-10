Власов разъяснил о разовой выплате пенсионерам в России в 14 тыс. рублей 14 февраля 2022 года

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В последние дни в социальных сетях и мессенджерах появилась информация о единовременной денежной выплате для пенсионеров. Россияне пересылают друг другу сообщение, в котором сказано, что российские пенсионеры после 14 февраля смогут получить по 14 тысяч рублей. Также сообщается, что соответствующий указ уже подписан правительством.
Пенсионный эксперт Сергей Власов прокомментировал появившуюся информацию.
«Подобных документов на федеральном уровне в последнее время не подписывалось. По всей вероятности, авторы сообщений имели в виду указ, который был подписан правительством Москвы, а не федеральным правительством, как написано в сообщении. В этом документе оговаривается размер прожиточного минимума для пенсионеров на 2022 год. В Москве он составит 14?009 рублей», — уточнил эксперт.
Речь идет о том, что с февраля пенсии у московских пенсионеров не могут быть ниже этой суммы. Прожиточные минимумы в РФ в каждом регионе свои: в каком-то — это 10 тысяч рублей, например, на Чукотке — 23?432 рубля.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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