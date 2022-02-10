Фролов: США надорвутся, пытаясь нанести «Газпрому» смертельный удар

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что Запад преувеличивает значение поставок сжиженного газа из США в Европу. Он также подчеркнул, что американцы не смогут вытеснить «Газпром» из Европы.

Некоторые СМИ назвали увеличение поставок СПГ «крушением» России как главного поставщика газа в европейские страны. Но Фролов призвал обратить внимание на показатели. За прошлый год из США был экспортирован 91 млрд кубометров СПГ. При этом Европа получила четверть от всего объема, поскольку остальное досталось Азии и Латинской Америке. Европейцы получили около 26 млрд кубометров газа, отметил эксперт. Он выразил уверенность в том, что США смогут поддержать объем СПГ в ЕС лишь на фоне рекордных цен, но такой сценарий маловероятен, пишет rueconomics.ru . Поэтому США могут надорваться, пытаясь ударить по «Газпрому», отметил Фролов.

По мнению некоторых экспертов, США могли намеренно спровоцировать напряженность вокруг Украины с целью наращивания поставок СПГ в Европу. Благодаря этому американцы впервые в истории стали ведущими экспортерами сжиженного газа в мире.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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