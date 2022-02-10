Всех, кто получает пенсию на карту, ждет новое правило с 14 февраля

Сегодня, 17:44

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Всех, кто получает пенсию на карту, ждет новое правило с 14 февраля
Фото из открытых источников

Юрист Ирина Сивакова предупредила российских пенсионеров, у которых пенсия приходит на банковские карты, о возможности списания денег со счета. Такая ситуация может возникнуть в случае имеющегося долга.

По словам Сиваковой, с февраля в России начала действовать новая льгота, касающаяся всех пенсионеров РФ. Благодаря ей денежные средства пожилых граждан стали защищены от списания со стороны судебных приставов. Если раньше со счета пенсионера могли списывать долги в таком размере, что в результате остаток на счете был гораздо ниже уровня прожиточного минимума в регионе, то новый закон устранил эту несправедливость. Теперь в случае списания долга на карте пожилого гражданина обязательно должна оставаться сумма не менее 13 793 рублей. Такие правила распространяются на пенсии по старости, инвалидность и за выслугу лет.

Сивакова уточнила, что есть выплаты, которые теперь полностью защищены от списания: пенсии по случаю потери кормильца, ЕДВ и все разовые выплаты.

Однако есть исключения. Как уточнила юрист, в случае когда на момент взыскания на карте пенсионера находилась определенная сумма, то она может подлежать полному списанию в счет долга. И вернуть эти деньги невозможно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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