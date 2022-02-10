Уже перечисляют: кому из пенсионеров РФ автоматически прибавят к пенсии 6600 рублей

Получателям пенсий в Российской Федерации стартовали выплаты повышенных сумм доплат к их обычным пенсиям. Это денежное увеличение стало ещё весомее, начиная с февраля 2022 года. Так произошло из-за того, что в России увеличилась индексация страховых пенсий. Информацией на данную тему сегодня, в субботу, 12 февраля 2022 года, поделился аналитик пенсионного законодательства Сергей Власов, сообщает онлайн-издание PRIMPRESS.

Как утверждает российский эксперт, в настоящее время на всей территории Российской Федерации осуществляется процесс перечисления пенсионных выплат гражданам пожилого возраста уже с учетом полной индексации, которая составляет 8,6%. Так что все пожилые люди, которые нигде не работают, получают повышенные суммы своих пенсий с доплатой за январь нынешнего года. Даже больше — многочисленная прослойка российских пенсионеров получает пенсионные деньги с солидной доплатой.

«Имеются в виду люди преклонного возраста, которые отметили на протяжении января 2022 года собственное 80-летие. Поэтому в настоящее время таким юбилярам страны одновременно с получением ежемесячной пенсии будет поступать доплата, положенная по такому возрасту. Она составляет одну фиксированную выплату к пенсии. С февраля данный показатель стал выше благодаря новой индексации и теперь составляет 6 564 рубля», — отметил пенсионный эксперт.

Он добавил, что вместе с такой прибавкой престарелые пенсионеры получат и доплату со дня рождения в январе. Прибавка к пенсии по возрасту назначается только неработающим пенсионерам и только тем, кто получает страховую пенсию по старости, уточнил эксперт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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