Уже перечисляют: кому из пенсионеров РФ автоматически прибавят к пенсии 6600 рублей

Актриса Мария Шукшина после госпитализации Жириновского напомнила о 8-кратной вакцинации политика
Актриса Мария Шукшина прокомментировала госпитализацию лидера ЛДРП Владимира Жириновского. У политика, как оказалось,...Подробнее
Получателям пенсий в Российской Федерации стартовали выплаты повышенных сумм доплат к их обычным пенсиям. Это денежное увеличение стало ещё весомее, начиная с февраля 2022 года. Так произошло из-за того, что в России увеличилась индексация страховых пенсий. Информацией на данную тему сегодня, в субботу, 12 февраля 2022 года, поделился аналитик пенсионного законодательства Сергей Власов, сообщает онлайн-издание PRIMPRESS.
Как утверждает российский эксперт, в настоящее время на всей территории Российской Федерации осуществляется процесс перечисления пенсионных выплат гражданам пожилого возраста уже с учетом полной индексации, которая составляет 8,6%. Так что все пожилые люди, которые нигде не работают, получают повышенные суммы своих пенсий с доплатой за январь нынешнего года. Даже больше — многочисленная прослойка российских пенсионеров получает пенсионные деньги с солидной доплатой.
«Имеются в виду люди преклонного возраста, которые отметили на протяжении января 2022 года собственное 80-летие. Поэтому в настоящее время таким юбилярам страны одновременно с получением ежемесячной пенсии будет поступать доплата, положенная по такому возрасту. Она составляет одну фиксированную выплату к пенсии. С февраля данный показатель стал выше благодаря новой индексации и теперь составляет 6 564 рубля», — отметил пенсионный эксперт.
Он добавил, что вместе с такой прибавкой престарелые пенсионеры получат и доплату со дня рождения в январе. Прибавка к пенсии по возрасту назначается только неработающим пенсионерам и только тем, кто получает страховую пенсию по старости, уточнил эксперт.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Актриса Мария Шукшина прокомментировала госпитализацию лидера ЛДРП Владимира Жириновского. У политика, как оказалось,...Подробнее
Специалист по энергетике Игорь Юшков отмечает, что в случае остановки поставок российского газа вся мировая газовая...Подробнее
Законодательное собрание Петербурга в третьем чтении одобрило инициативу губернатора Александра Беглова о выделении...Подробнее
Для многих пенсионеров правительство готовит приятные изменения. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил...Подробнее
Житель Петербурга 26 января прислал заявку на портал «Наш Санкт-Петербург» с просьбой убрать снег на улице Декабристов,...Подробнее
В кабинете на приеме у врача-стоматолога в Петербурге пострадала пятилетняя пациентка. Медик готовился сделать ей...Подробнее
Оперативниками экономической полиции Красносельского района Санкт-Петербурга проводится серия обысков, связанных с...Подробнее
Специалисты соцзащиты сообщили российским пенсионерам о денежной выплате, оформить которую необходимо как можно быстрее...Подробнее
В Тихвинском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело о служебной халатности в отношении...Подробнее
Десятого февраля несколько учебных заведений Санкт-Петербурга вновь подверглись «электронному террору». Сегодняшнее...Подробнее
Комментировать