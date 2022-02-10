Деньги нашли: по 7 тысяч рублей начнут зачислять россиянам уже с 14 февраля

Сегодня, 14:44

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Деньги нашли: по 7 тысяч рублей начнут зачислять россиянам уже с 14 февраля
Фото из открытых источников

Уже с понедельника, 14 февраля, многие граждане получат от государства по 7 тыс. рублей.

Распоряжение о выплатах для россиян подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает PRIMPRESS.

Речь идет о выплатах, которые будут начислены гражданам, заболевшим коронавирусной инфекцией или любыми другими ОРВИ.  В последние недели число граждан, которые заболели коронавирусом или другими ОРВИ получат выплату от Фонда социального страхования. На выплату больничных для тех, кто заболел нынешней зимой, выделено около 77 млрд рублей.

Из-за того, что в Россию пришел новый штамм «омикрон», который оказался более заразным, чем другие штаммы, число случаев заражения коронавирусной инфекцией существенно выросло. Поэтому для бюджета ФСС пришлось выделить дополнительное финансирование.

Выплаты планируют начать с 14 февраля. Деньги будут сразу же приходить на карты тех, кто переболел.

На данный момент за две недели больничного в среднем будет начисляться 7 тыс. рублей. Такая сумма сформирована с учетом того, что минимальный размер больничного  должен составлять один МРОТ, то есть порядка 14 тысяч рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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