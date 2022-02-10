Деньги нашли: по 7 тысяч рублей начнут зачислять россиянам уже с 14 февраля

Актриса Мария Шукшина после госпитализации Жириновского напомнила о 8-кратной вакцинации политика
Актриса Мария Шукшина прокомментировала госпитализацию лидера ЛДРП Владимира Жириновского. У политика, как оказалось,...Подробнее
Уже с понедельника, 14 февраля, многие граждане получат от государства по 7 тыс. рублей.
Распоряжение о выплатах для россиян подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает PRIMPRESS.
Речь идет о выплатах, которые будут начислены гражданам, заболевшим коронавирусной инфекцией или любыми другими ОРВИ. В последние недели число граждан, которые заболели коронавирусом или другими ОРВИ получат выплату от Фонда социального страхования. На выплату больничных для тех, кто заболел нынешней зимой, выделено около 77 млрд рублей.
Из-за того, что в Россию пришел новый штамм «омикрон», который оказался более заразным, чем другие штаммы, число случаев заражения коронавирусной инфекцией существенно выросло. Поэтому для бюджета ФСС пришлось выделить дополнительное финансирование.
Выплаты планируют начать с 14 февраля. Деньги будут сразу же приходить на карты тех, кто переболел.
На данный момент за две недели больничного в среднем будет начисляться 7 тыс. рублей. Такая сумма сформирована с учетом того, что минимальный размер больничного должен составлять один МРОТ, то есть порядка 14 тысяч рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Актриса Мария Шукшина прокомментировала госпитализацию лидера ЛДРП Владимира Жириновского. У политика, как оказалось,...Подробнее
На улицу выставили пациентов детской и взрослой поликлиник. Они пережидали визит губернатора на холоде. Очереди в сорок...Подробнее
Специалист по энергетике Игорь Юшков отмечает, что в случае остановки поставок российского газа вся мировая газовая...Подробнее
Законодательное собрание Петербурга в третьем чтении одобрило инициативу губернатора Александра Беглова о выделении...Подробнее
Для многих пенсионеров правительство готовит приятные изменения. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил...Подробнее
Житель Петербурга 26 января прислал заявку на портал «Наш Санкт-Петербург» с просьбой убрать снег на улице Декабристов,...Подробнее
Оперативниками экономической полиции Красносельского района Санкт-Петербурга проводится серия обысков, связанных с...Подробнее
Специалисты соцзащиты сообщили российским пенсионерам о денежной выплате, оформить которую необходимо как можно быстрее...Подробнее
В кабинете на приеме у врача-стоматолога в Петербурге пострадала пятилетняя пациентка. Медик готовился сделать ей...Подробнее
С 1 февраля в России были увеличены различные социальные выплаты от Пенсионного фонда. Речь идет о материнском...Подробнее
Комментировать