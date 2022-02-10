Пенсионерам в РФ от 55 до 69 лет дадут разовую выплату от 5 до 10 тыс. рублей в 2022 году

Сегодня, 10:29

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Пенсионерам в РФ от 55 до 69 лет дадут разовую выплату от 5 до 10 тыс. рублей в 2022 году
Фото из открытых источников

Получателям пенсий Российской Федерации объявили ориентировочные суммы разовых денежных перечислений, которые граждане пожилого возраста смогут скоро получить из средств пенсионных накоплений. Эти деньги рассчитаны на выплаты тем людям, рождение которых выпало на период между 1953 и 1967 годами, сообщает информационное онлайн издание PRIMPRESS. 

Как утверждают финансово-экономические эксперты, имеются в виду перечисления денег, которые осуществляются из пенсионных накоплений российских людей. Подобную выплату пенсионеры могут получать 1 раз в 5 лет. Чтобы эти деньги получить, пенсионеру следует обратиться в ближайшее отделение ПФР. Там пожилой человек подает своё заявление, а также подкрепляет его пакетом различных подтверждающих документов. Бывает так, что денежные накопления конкретного человека за многие годы были сформированы в негосударственном фонде. Значит — пенсионеру необходимо обратиться туда. 

Непосредственно деньги будут перечисляться на банковскую карточку пожилого гражданина на протяжении одного календарного месяца. Получателями таких средств могут быть те пенсионеры, которые в период с 2002 по 2004 годы уплачивали страховые взносы со своих заработных плат на накопительную пенсию. Вернее — отправляли взносы не сами граждане. За них деньги с их зарплаты перечисляли работодатели в адрес НПФ либо ПФР. Теперь это такие граждане Российской Федерации: мужчины, годы рождения которых с 1953 по 1966 годы, и женщины, годы рождения которых с 1957 по 1966 годы. Помимо этого, выплату могут получить участники государственной программы софинансирования формирования пенсионных накоплений. 

Отмечается, что если речь идет о единовременной выплате, то для отправлявших взносы в 2002–2004 годах размер разового получения составляет 5-10 тысяч рублей. Но для каждого человека сумма будет индивидуальной.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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