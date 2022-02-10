Гражданам в России поступит на карту выплата 5 тыс. рублей с 12 февраля 2022 года

На днях для некоторых россиян станут доступными от государства денежные выплаты в размере 5 000 рублей, которые зачислятся на карту в фиксированной сумме. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Как стало известно, региональные отделения труда и соцзащиты населения 12-13 февраля начнут перечислять на банковские карты ряду соотечественников новые выплаты. В зависимости от категории получателя, сумма на карте будет фиксированной.

Так, в размере 5 тыс. рублей после 10 февраля поступят пособия в семьи Героев России - такие выплаты родственники получают ежемесячно после смерти Героя России.

Кроме того, уже на этих выходных получат свои пособия и адресаты мер социальной поддержки в регионах, причем, от последнего будет зависеть и окончательная сумма. Так, в Орловской области это будет 544 рубля.

Специалисты предупредили, что 12-13 февраля эти денежные выплаты могут прийти на карту в любой момент, поэтому нелишне будет регулярно проверять свой баланс.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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