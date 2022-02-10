Гражданам в России поступит на карту выплата 5 тыс. рублей с 12 февраля 2022 года

Актриса Мария Шукшина после госпитализации Жириновского напомнила о 8-кратной вакцинации политика
Актриса Мария Шукшина прокомментировала госпитализацию лидера ЛДРП Владимира Жириновского. У политика, как оказалось,...Подробнее
На днях для некоторых россиян станут доступными от государства денежные выплаты в размере 5 000 рублей, которые зачислятся на карту в фиксированной сумме. Об этом сообщает PRIMPRESS.
Как стало известно, региональные отделения труда и соцзащиты населения 12-13 февраля начнут перечислять на банковские карты ряду соотечественников новые выплаты. В зависимости от категории получателя, сумма на карте будет фиксированной.
Так, в размере 5 тыс. рублей после 10 февраля поступят пособия в семьи Героев России - такие выплаты родственники получают ежемесячно после смерти Героя России.
Кроме того, уже на этих выходных получат свои пособия и адресаты мер социальной поддержки в регионах, причем, от последнего будет зависеть и окончательная сумма. Так, в Орловской области это будет 544 рубля.
Специалисты предупредили, что 12-13 февраля эти денежные выплаты могут прийти на карту в любой момент, поэтому нелишне будет регулярно проверять свой баланс.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Актриса Мария Шукшина прокомментировала госпитализацию лидера ЛДРП Владимира Жириновского. У политика, как оказалось,...Подробнее
На улицу выставили пациентов детской и взрослой поликлиник. Они пережидали визит губернатора на холоде. Очереди в сорок...Подробнее
Специалист по энергетике Игорь Юшков отмечает, что в случае остановки поставок российского газа вся мировая газовая...Подробнее
Законодательное собрание Петербурга в третьем чтении одобрило инициативу губернатора Александра Беглова о выделении...Подробнее
Для многих пенсионеров правительство готовит приятные изменения. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил...Подробнее
Житель Петербурга 26 января прислал заявку на портал «Наш Санкт-Петербург» с просьбой убрать снег на улице Декабристов,...Подробнее
Оперативниками экономической полиции Красносельского района Санкт-Петербурга проводится серия обысков, связанных с...Подробнее
Специалисты соцзащиты сообщили российским пенсионерам о денежной выплате, оформить которую необходимо как можно быстрее...Подробнее
С 1 февраля в России были увеличены различные социальные выплаты от Пенсионного фонда. Речь идет о материнском...Подробнее
Накануне полицейские из Невского района Северной столицы приступили к расследованию квартирной кражи, о которой узнали...Подробнее
Комментировать