ПФР начал прием заявлений на выплату 14 000 рублей

Сегодня, 19:14

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ПФР начал прием заявлений на выплату 14 000 рублей
Фото из открытых источников

Пенсионный фонд России принимает заявления на новую денежную выплату, которую будут выдавать вне зависимости от факта трудоустройства получателя. С этого месяца размер ежемесячного пособия будет увеличен.

Деньги можно получить на ребенка военного, который служит в армии по призыву. Средства будут выдавать тем, кто ухаживает за ребенком, - маме, опекуну, бабушке или дедушке.

Если отец ребенка учится в военном училище или на военной кафедре, то его семья выплату не получит.

Чтобы стать получателем денег, следует подать заявление в ПФР. Вместе с этим необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка и справку из военкомата о том, что отец служит в армии, пишет primpress.ru.

Размер пособия до февраля был равен 12 818 рублям в месяц. Выплата была проиндексирована на 8,4 %, поэтому граждане получат уже около 14 тысяч рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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