ПФР начал прием заявлений на выплату 14 000 рублей

Пенсионный фонд России принимает заявления на новую денежную выплату, которую будут выдавать вне зависимости от факта трудоустройства получателя. С этого месяца размер ежемесячного пособия будет увеличен.

Деньги можно получить на ребенка военного, который служит в армии по призыву. Средства будут выдавать тем, кто ухаживает за ребенком, - маме, опекуну, бабушке или дедушке.

Если отец ребенка учится в военном училище или на военной кафедре, то его семья выплату не получит.

Чтобы стать получателем денег, следует подать заявление в ПФР. Вместе с этим необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка и справку из военкомата о том, что отец служит в армии, пишет primpress.ru .

Размер пособия до февраля был равен 12 818 рублям в месяц. Выплата была проиндексирована на 8,4 %, поэтому граждане получат уже около 14 тысяч рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700