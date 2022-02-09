ПФР начал прием заявлений на выплату 14 000 рублей

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Пенсионный фонд России принимает заявления на новую денежную выплату, которую будут выдавать вне зависимости от факта трудоустройства получателя. С этого месяца размер ежемесячного пособия будет увеличен.
Деньги можно получить на ребенка военного, который служит в армии по призыву. Средства будут выдавать тем, кто ухаживает за ребенком, - маме, опекуну, бабушке или дедушке.
Если отец ребенка учится в военном училище или на военной кафедре, то его семья выплату не получит.
Чтобы стать получателем денег, следует подать заявление в ПФР. Вместе с этим необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка и справку из военкомата о том, что отец служит в армии, пишет primpress.ru.
Размер пособия до февраля был равен 12 818 рублям в месяц. Выплата была проиндексирована на 8,4 %, поэтому граждане получат уже около 14 тысяч рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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