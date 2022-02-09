ПФР в связи с праздником 23 февраля произведет выплаты раньше

Актриса Мария Шукшина после госпитализации Жириновского напомнила о 8-кратной вакцинации политика
Актриса Мария Шукшина прокомментировала госпитализацию лидера ЛДРП Владимира Жириновского. У политика, как оказалось,...Подробнее
23 февраля в России будут отмечать День защитника Отечества. В связи с «красным» днем календаря Пенсионный фонд России готовится осуществить ряд выплат раньше, чем по графику. Об этом проинформировало издание PRIMPRESS.
В 2022 году 23 февраля выпадает на середину недели. Поэтому никаких переносов и длинных выходных не будет. Но День защитника Отечества является государственным праздником, и в любом случае официально является выходным днем. «Гулять» будут коммерческие и государственные заведения, поэтому 23 числа выплаты гражданам доставить не смогут.
Но переживать в этой связи не стоит. Потому что деньги будут доставлены не позже, чем по графику, а раньше, досрочно - 21 либо 22 февраля.
Причем если говорить о пенсиях, то их выдадут уже в новом, увеличенном размере и с учетом доиндексации в январе до 8,6%. Прибавка у каждого человека на заслуженном отдыхе будет своя, но в среднем пенсии в стране по сравнению с минувшим годом должны увеличиться на 1,5 тыс. рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Актриса Мария Шукшина прокомментировала госпитализацию лидера ЛДРП Владимира Жириновского. У политика, как оказалось,...Подробнее
На улицу выставили пациентов детской и взрослой поликлиник. Они пережидали визит губернатора на холоде. Очереди в сорок...Подробнее
Специалист по энергетике Игорь Юшков отмечает, что в случае остановки поставок российского газа вся мировая газовая...Подробнее
Законодательное собрание Петербурга в третьем чтении одобрило инициативу губернатора Александра Беглова о выделении...Подробнее
Для многих пенсионеров правительство готовит приятные изменения. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил...Подробнее
Житель Петербурга 26 января прислал заявку на портал «Наш Санкт-Петербург» с просьбой убрать снег на улице Декабристов,...Подробнее
В городе на Неве сохраняется тяжелая эпидемиологическая ситуация. По последним данным штаба по борьбе с COVID-19, число...Подробнее
Оперативниками экономической полиции Красносельского района Санкт-Петербурга проводится серия обысков, связанных с...Подробнее
Накануне полицейские из Невского района Северной столицы приступили к расследованию квартирной кражи, о которой узнали...Подробнее
Специалисты соцзащиты сообщили российским пенсионерам о денежной выплате, оформить которую необходимо как можно быстрее...Подробнее
Комментировать