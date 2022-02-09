ПФР в связи с праздником 23 февраля произведет выплаты раньше

Сегодня, 16:44

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23 февраля в России будут отмечать День защитника Отечества. В связи с «красным» днем календаря Пенсионный фонд России готовится осуществить ряд выплат раньше, чем по графику. Об этом проинформировало издание PRIMPRESS.

В 2022 году 23 февраля выпадает на середину недели. Поэтому никаких переносов и длинных выходных не будет. Но День защитника Отечества является государственным праздником, и в любом случае официально является выходным днем. «Гулять» будут коммерческие и государственные заведения, поэтому 23 числа выплаты гражданам доставить не смогут.

Но переживать в этой связи не стоит. Потому что деньги будут доставлены не позже, чем по графику, а раньше, досрочно - 21 либо 22 февраля.

Причем если говорить о пенсиях, то их выдадут уже в новом, увеличенном размере и с учетом доиндексации в январе до 8,6%. Прибавка у каждого человека на заслуженном отдыхе будет своя, но в среднем пенсии в стране по сравнению с минувшим годом должны увеличиться на 1,5 тыс. рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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