Пенсионерам выплатят по 17 000 рублей 25 февраля

Сегодня, 16:44

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Пенсионерам выплатят по 17 000 рублей 25 февраля
Фото из открытых источников

На региональном уровне был принят документ, предполагающий увеличение размера выплаты, которую получат пожилые граждане, проживающие в Московской области. Пенсионеры, которым исполнилось 65 лет, отныне будут получать больше. Важно, чтобы пожилой человек проживал один, а также, чтобы он был прописан в области на протяжении десяти лет.

Ранее сумма пособия для таких пенсионеров в регионе составляет порядка 12 500 рублей. Но с этого месяца минимальная выплата для них увеличится до 17 тысяч рублей. Если исходный размер пенсии у пожилого человека меньше, ему назначат доплату.

Стоит отметить, что все выплаты будут производиться в беззаявительном порядке, пишет primpress.ru.

Первую выплату пенсионеры получат уже 25 февраля. Гражданам поступят доплаты сразу за январь и февраль. В дальнейшем деньги будут приходить уже в фиксированном размере: не менее 17 тысяч рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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