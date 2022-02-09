Некоторым россиянам поступит разовая выплата в 15 тыс. рублей в 2022 году

Сегодня, 08:39

0

Image 16+
Некоторым россиянам поступит разовая выплата в 15 тыс. рублей в 2022 году
Фото из открытых источников

Многие выплаты теперь начисляются автоматически, в том числе и некоторые выплаты, которые распределяют отделения социальной защиты.

Получат автоматически единовременную выплату молодые женщины после рождения первого ребенка, пишет PRIMPRESS.

Данная категория получит разовую выплату на федеральном уровне, но многие регионы вводят дополнительные меры поддержки для матерей.

В ХМАО, к примеру, с этого года будет выплачиваться новая выплата. Получить ее могут женщины до 35 лет при рождении первого ребенка.

Данное пособие в ХМАО составляет 15 тыс. рублей. Если в семье родится двойня или тройня, то пособие будет выплачено на каждого из рожденных детей.

Выплата будет начисляться на всех детей, рожденных с 1 января 2022 года. Начисляться средства будут женщинам автоматически, поэтому дополнительно обращаться никуда за пособием не понадобится.

Важно знать, что выплата на федеральном уровне при рождении детей начисляется работающим женщинам через работодателя, а неработающие получают ее в ПФР.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Некоторым россиянам поступит разовая выплата в 15 тыс. рублей в 2022 году

Сегодня, 08:39

Каждый житель в РФ получит по 5000 рублей с 11 февраля. Деньги придут на карту «Мир»

Вчера, 23:19

Российские семьи с детьми получат по 11 тыс. рублей

Вчера, 22:09

Будет еще одна индексация, рекордная. Пенсионеров РФ обрадовали решением по пенсиям

Вчера, 17:14

По 10 000 рублей снова всем российским пенсионерам: деньги могут дать в начале марта

Вчера, 16:49

Российские аграрии предупреждают о риске роста цен из-за подорожания кредитов

Вчера, 12:09

ПФР готовит «автоматическую» выплату 13 000 рублей пенсионерам в РФ

Вчера, 08:19

Рост реальных зарплат в РФ в ноябре ускорился до 3,4% в годовом выражении

9-02-2022, 23:29

Пенсионерам в России старше 55 и 60 лет сообщили условия для получения выплаты от соцзащиты

9-02-2022, 20:49

«Газпром» не «шутит» с Европой о ценах на газ

9-02-2022, 20:04

По 6400 рублей каждому: граждан в РФ обрадовали новой выплатой с 10 февраля

9-02-2022, 16:49

ПФР начислит россиянам 25 200 рублей

9-02-2022, 15:04

Американцы обещают «избавить» Европу от российского газа

9-02-2022, 14:24

США угодили в топливную зависимость от России

8-02-2022, 17:14

Пожилым гражданам в России разово выплатят по 10 тыс. рублей в апреле 2022 года

8-02-2022, 08:34

ПФР объявил гражданам в России о двух новых сюрпризах к пенсии в феврале 2022 года

8-02-2022, 00:49

С 9 февраля 2022 года всех пожилых граждан в РФ ждет девальвация пенсий

7-02-2022, 19:04

Чем обернутся дефолты беднейших стран

7-02-2022, 13:09

Новый неприятный сюрприз ожидает граждан в России в квитанциях ЖКХ

7-02-2022, 09:04

Дадут 27 тысяч рублей раз в год: ПФР начал прием заявлений на новую выплату

7-02-2022, 00:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Актриса Мария Шукшина после госпитализации Жириновского напомнила о 8-кратной вакцинации политика

Актриса Мария Шукшина после госпитализации Жириновского напомнила о 8-кратной вакцинации политика

Вчера, 12:54

0

Актриса Мария Шукшина прокомментировала госпитализацию лидера ЛДРП Владимира Жириновского. У политика, как оказалось,...

Подробнее
Приспешники Беглова разогнали очереди в двух поликлиниках перед срежиссированным визитом губернатора

Приспешники Беглова разогнали очереди в двух поликлиниках перед срежиссированным визитом губернатора

9-02-2022, 15:23

0

На улицу выставили пациентов детской и взрослой поликлиник. Они пережидали визит губернатора на холоде. Очереди в сорок...

Подробнее
«Газпром» не «шутит» с Европой о ценах на газ

«Газпром» не «шутит» с Европой о ценах на газ

9-02-2022, 20:04

0

Специалист по энергетике Игорь Юшков отмечает, что в случае остановки поставок российского газа вся мировая газовая...

Подробнее
Контроль над домом Зингера может перейти к близкой Беглову семье Мамишевых

Контроль над домом Зингера может перейти к близкой Беглову семье Мамишевых

8-02-2022, 17:52

0

Книжный дом Зингера в Петербурге может перейти под управление семьи Мамишевых. По информации СМИ , они являются...

Подробнее
Новый законопроект Беглова о выделении бюджетных средств на праздники поддержали в ЗакСе

Новый законопроект Беглова о выделении бюджетных средств на праздники поддержали в ЗакСе

9-02-2022, 21:56

0

Законодательное собрание Петербурга в третьем чтении одобрило инициативу губернатора Александра Беглова о выделении...

Подробнее
Чиновники Петербурга инициировали обыски по уборке снега из-за желания скрыть коррупцию

Чиновники Петербурга инициировали обыски по уборке снега из-за желания скрыть коррупцию

8-02-2022, 15:21

0

Внезапные обыски в дорожных и жилищных предприятиях Петербурга могут оказаться попыткой Смольного скрыть факты...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Будет еще одна индексация, рекордная. Пенсионеров РФ обрадовали решением по пенсиям

Будет еще одна индексация, рекордная. Пенсионеров РФ обрадовали решением по пенсиям

Вчера, 17:14

0

Для многих пенсионеров правительство готовит приятные изменения. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил...

Подробнее
Полицейскими Петербурга были задержаны мошенники, обманывающие арендаторов жилья

Полицейскими Петербурга были задержаны мошенники, обманывающие арендаторов жилья

8-02-2022, 16:34

0

Сотрудниками Северной столицы была задержана криминальная группировка, использующая популярный портал услуг по найму...

Подробнее
Коммунальные службы «ошиблись» участком дороги в Петербурге

Коммунальные службы «ошиблись» участком дороги в Петербурге

Вчера, 13:57

0

Житель Петербурга 26 января прислал заявку на портал «Наш Санкт-Петербург» с просьбой убрать снег на улице Декабристов,...

Подробнее
В Петербурге растут показатели смертности от коронавируса

В Петербурге растут показатели смертности от коронавируса

8-02-2022, 19:21

0

В городе на Неве сохраняется тяжелая эпидемиологическая ситуация. По последним данным штаба по борьбе с COVID-19, число...

Подробнее