Некоторым россиянам поступит разовая выплата в 15 тыс. рублей в 2022 году

Актриса Мария Шукшина после госпитализации Жириновского напомнила о 8-кратной вакцинации политика
Актриса Мария Шукшина прокомментировала госпитализацию лидера ЛДРП Владимира Жириновского. У политика, как оказалось,...Подробнее
Многие выплаты теперь начисляются автоматически, в том числе и некоторые выплаты, которые распределяют отделения социальной защиты.
Получат автоматически единовременную выплату молодые женщины после рождения первого ребенка, пишет PRIMPRESS.
Данная категория получит разовую выплату на федеральном уровне, но многие регионы вводят дополнительные меры поддержки для матерей.
В ХМАО, к примеру, с этого года будет выплачиваться новая выплата. Получить ее могут женщины до 35 лет при рождении первого ребенка.
Данное пособие в ХМАО составляет 15 тыс. рублей. Если в семье родится двойня или тройня, то пособие будет выплачено на каждого из рожденных детей.
Выплата будет начисляться на всех детей, рожденных с 1 января 2022 года. Начисляться средства будут женщинам автоматически, поэтому дополнительно обращаться никуда за пособием не понадобится.
Важно знать, что выплата на федеральном уровне при рождении детей начисляется работающим женщинам через работодателя, а неработающие получают ее в ПФР.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Актриса Мария Шукшина прокомментировала госпитализацию лидера ЛДРП Владимира Жириновского. У политика, как оказалось,...Подробнее
На улицу выставили пациентов детской и взрослой поликлиник. Они пережидали визит губернатора на холоде. Очереди в сорок...Подробнее
Специалист по энергетике Игорь Юшков отмечает, что в случае остановки поставок российского газа вся мировая газовая...Подробнее
Книжный дом Зингера в Петербурге может перейти под управление семьи Мамишевых. По информации СМИ , они являются...Подробнее
Законодательное собрание Петербурга в третьем чтении одобрило инициативу губернатора Александра Беглова о выделении...Подробнее
Внезапные обыски в дорожных и жилищных предприятиях Петербурга могут оказаться попыткой Смольного скрыть факты...Подробнее
Для многих пенсионеров правительство готовит приятные изменения. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил...Подробнее
Сотрудниками Северной столицы была задержана криминальная группировка, использующая популярный портал услуг по найму...Подробнее
Житель Петербурга 26 января прислал заявку на портал «Наш Санкт-Петербург» с просьбой убрать снег на улице Декабристов,...Подробнее
В городе на Неве сохраняется тяжелая эпидемиологическая ситуация. По последним данным штаба по борьбе с COVID-19, число...Подробнее
Комментировать