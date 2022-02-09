Некоторым россиянам поступит разовая выплата в 15 тыс. рублей в 2022 году

Многие выплаты теперь начисляются автоматически, в том числе и некоторые выплаты, которые распределяют отделения социальной защиты.

Получат автоматически единовременную выплату молодые женщины после рождения первого ребенка, пишет PRIMPRESS .

Данная категория получит разовую выплату на федеральном уровне, но многие регионы вводят дополнительные меры поддержки для матерей.

В ХМАО, к примеру, с этого года будет выплачиваться новая выплата. Получить ее могут женщины до 35 лет при рождении первого ребенка.

Данное пособие в ХМАО составляет 15 тыс. рублей. Если в семье родится двойня или тройня, то пособие будет выплачено на каждого из рожденных детей.

Выплата будет начисляться на всех детей, рожденных с 1 января 2022 года. Начисляться средства будут женщинам автоматически, поэтому дополнительно обращаться никуда за пособием не понадобится.

Важно знать, что выплата на федеральном уровне при рождении детей начисляется работающим женщинам через работодателя, а неработающие получают ее в ПФР.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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