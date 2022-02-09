Каждый житель в РФ получит по 5000 рублей с 11 февраля. Деньги придут на карту «Мир»

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Начались поступления денежных средств на счета российских граждан за приобретенные поездки по стране. На одного человека в среднем возвращается пять тысяч рублей. Средства поступают на банковские карты платежной системы «Мир».
С нового года стартовал новый этап программы туристического кэшбэка. Чтобы получить такой кэшбэк, необходимо забронировать поездку по стране на специальном сайте и сделать оплату с помощью карты «Мир».
По информации главы Ростуризма Зарины Догузовой, за прошедшие две недели работы программы уже забронировано около 200 тысяч путевок. Людям вернулось в общей сложности около миллиарда рублей. Эти результаты свидетельствуют о том, что спрос на путевки в рамках данной программы вырос в два раза по сравнению с прошлым годом.
Всего на этот этап программы выделено 5 миллиардов рублей. Из который половина суммы будет оставлена на осень. Такими темпами скоро власти объявят о досрочном окончании данного этапа продаж. Так что россиянам нужно поторопиться, чтобы успеть поучаствовать в программе.
Продажи планируется осуществлять до середины апреля. При этом в путешествие можно отправиться до 30 апреля, а в круиз - до конца мая.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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