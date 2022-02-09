Российские семьи с детьми получат по 11 тыс. рублей

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Граждане, проживающие во всех регионах России, с 11 февраля начнут получать новые денежные выплаты от отделений социальной защиты населения. Размер пособий будет зависеть от даты оформления такой выплаты. Речь идет о деньгах, которые семьи получают в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Причем средства будут поступать на банковские карты.
Стоит сказать, что деньги смогут получить семьи, средний уровень дохода которых на одного человека не превышает двух прожиточных минимумов по региону. В среднем это около 25 тысяч рублей. Размер денежного пособия равняется детскому прожиточному минимуму. Не стоит забывать, что в каждом регионе он свой, пишет primpress.ru.
Следует предупредить, что родителям будут поступать разные суммы. Граждане, оформившие пособие еще в прошлом году, получат выплаты еще в старом размере. А людям, которые подали заявление недавно, пособие увеличат в соответствии с индексацией с 2022 года.
Например, в Орловской области семьям, оформившим выплату еще в прошлом году, придет 10 851 рубль. Другие родители получат уже по 11 415 рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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