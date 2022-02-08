Будет еще одна индексация, рекордная. Пенсионеров РФ обрадовали решением по пенсиям

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Для многих пенсионеров правительство готовит приятные изменения. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, передает PRIMPRESS.
Речь идет о военных пенсионерах, пенсии которым решили проиндексировать уже в ближайшее время, хотя изначально планировалась индексация осенью.
Премьер-министр подчеркнул, что соответствующий законопроект уже готов. Соответствующее поручение ранее дал президент РФ Владимир Путин.
В этом году индексировать пенсии военным будут на 8,6%, что будет абсолютным рекордом для данной категории, поскольку военные пенсии индексировали в среднем ежегодно на 3-4%. В этом году индексация будет выше в два раза, чем обычно.
Важно и то, что индексация пройдет задним числом – с 1 января 2022 года, поэтому военные пенсионеры получат доплату за январь и февраль.
Затронет эта индексация не только военных, но и граждан, которые служили в органах внутренних дел. Получат индексацию бывшие пожарные, работники национальной гвардии и другие.
К сожалению, пока нет информации, когда соответствующие изменения будут утверждены, поэтому военным пенсионерам придется еще подождать.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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