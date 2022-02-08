Будет еще одна индексация, рекордная. Пенсионеров РФ обрадовали решением по пенсиям

Сегодня, 17:14

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Будет еще одна индексация, рекордная. Пенсионеров РФ обрадовали решением по пенсиям
Фото из открытых источников

Для многих пенсионеров правительство готовит приятные изменения. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, передает PRIMPRESS.

Речь идет о военных пенсионерах, пенсии которым решили проиндексировать уже в ближайшее время, хотя изначально планировалась индексация осенью.

Премьер-министр подчеркнул, что соответствующий законопроект уже готов. Соответствующее поручение ранее дал президент РФ Владимир Путин.

В этом году индексировать пенсии военным будут на 8,6%, что будет абсолютным рекордом для данной категории, поскольку военные пенсии индексировали в среднем ежегодно на 3-4%. В этом году индексация будет выше в два раза, чем обычно.

Важно и то, что индексация пройдет задним числом – с 1 января 2022 года, поэтому военные пенсионеры получат доплату за январь и февраль.

Затронет эта индексация не только военных, но и граждан, которые служили в органах внутренних дел. Получат индексацию бывшие пожарные, работники национальной гвардии и другие.

К сожалению, пока нет информации, когда соответствующие изменения будут утверждены, поэтому военным пенсионерам придется еще подождать.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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