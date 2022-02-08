По 10 000 рублей снова всем российским пенсионерам: деньги могут дать в начале марта

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Пенсионный эксперт Сергей Власов уверен, что российские пенсионеры и в 2022 году могут получить единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей. Объявить о ней президент России Владимир Путин может уже под завесу февраля или в первых числах марта, передает информационный ресурс PRIMPRESS.
Государство может решиться на оказание дополнительных мер поддержки пенсионерам страны из-за высокого уровня инфляции. По итогам января годовая инфляция в стране разогналась до 8,9%.
Подчеркивается, что это только согласно данным, которые обнародовал Росстат. Фактическая инфляция гораздо выше и уже успела «съесть» значительную часть прибавки в результате индексации пенсий на 8,6% с января 2022 года. Поэтому власти должны все сделать для того, чтобы пенсионеры не почувствовали снижения пенсий в реальном выражении.
Самым эффективным механизмом, по словам Власова, являются единовременные выплаты.
«Мы это видели минувшей осенью, когда по поручению президента пенсионеры получили по 10 тысяч рублей. Думаю, такая единовременная выплата может повториться в ближайшее время, а объявить о ней Путин может во время своего послания Федеральному собранию», – сказал собеседник издания.
Предположительно, выплата будет утверждена уже с марта нынешнего года.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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