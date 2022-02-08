Российские аграрии предупреждают о риске роста цен из-за подорожания кредитов

Сегодня, 12:09

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Российские аграрии предупреждают о риске роста цен из-за подорожания кредитов
Фото из открытых источников

Российские аграрии предупредили о том, что цены на сельскохозяйственную продукцию продолжат расти.

Причина в том, что сельскохозяйственная отрасль исчерпала лимиты на льготные кредиты от государства, поэтому Минсельхоз рекомендовал компаниям обращаться за коммерческими краткосрочными займами, пишет Коммерсантъ. Этот вопрос уже осуждался на заседании представителей ведомства с главой Минсельхоза.

В дальнейшем ведомство хочет, чтобы Минфин обеспечил рефинансирование старых кредитов по льготной ставке. И, как сообщил источник, Минсельхоз хочет сократить субсидирование процентной ставки до 70%, с нынешних 80-100%.

С учетом повышения ЦБ ключевой ставки, аграрии смогут получить кредиты по 12-13%, тогда как в прошлом году они брали льготные кредиты под 4%. А подорожание кредитов в итоге станет причиной роста цен на продукты питания, отмечают эксперты.

К тому же стоит учитывать, что из-за роста стоимости кредитов может сократиться сама отрасль, так как не все будут готовы увеличивать кредитную нагрузку, в ожидании того, что в будущем государство поможет им выплатить эти кредиты.

В такой ситуации возможен не только рост цен, но и формирование дефицита, который придется покрывать в том числе импортными поставками, предупреждают эксперты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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