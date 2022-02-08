ПФР готовит «автоматическую» выплату 13 000 рублей пенсионерам в РФ

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Определенную часть российских пенсионеров ждет нововведение по линии ПФР. Речь идет об автоматических выплатах от Пенсионного фонда РФ.
Пожилым гражданам, достигшим возраста 80 лет, теперь не нужно лично посещать ПФР. Всю работу по изменениям в выплатах будут самостоятельно проводить специалисты фонды. И это касается не только изменений в связи с достижением возраста, но и любой переход пенсий на другой вид.
В случае смерти одного из супругов некоторые пенсионеры переходят на пенсию по потере кормильца. Теперь такие переводы в ПФР будут проводиться автоматически.
В ведомстве разъяснили, что теперь сотрудники фонда ежемесячно будут готовить списки людей, которым исполнится 80 лет. Если же переход на новый вид пенсии для человека повлечет увеличение пенсии, то в ПФР сделают это автоматически. И пожилому человеку не нужно будет идти в отделение ПФР, чтобы написать заявление о переводе.
Также, в автоматическом режиме пенсионеры, достигшие 80 лет, смогут получать ежемесячную фиксированную выплату 12 802 рубля. Кроме того, в эту сумму будут включены данные о стаже и страховых взносах.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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