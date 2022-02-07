Рост реальных зарплат в РФ в ноябре ускорился до 3,4% в годовом выражении

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Согласно показателям Росстата, в прошлом ноябре размер реальных зарплат в годовом выражении в России резко увеличился: с 0,6%, что были еще в октябре, до 3,4%. Об этом сообщают РИА Новости.
Стремительный рост среднемесячной заработной платы можно проследить, учитывая и более ранние данные ведомства. Так, за период январь-ноябрь в прошлом году по сравнению с позапрошлым реальная зарплата в среднем составила 54 588 рублей, что на 9,5% больше. В то же время в ноябре 2021 года она оказалась аж 55 639 рублей, т.е. выросла по сравнению с предыдущим периодом на 12,1%.
«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе-ноябре 2021 года составила 54 588 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 9,5%, в ноябре 2021 года - 55 639 рублей и выросла на 12,1%», - отмечено в отчете Росстата.
Под реальной заработной платой специалисты понимают средний показатель начисленной зарплаты, отрегулированной с уровнем инфляции.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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