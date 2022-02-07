Пенсионерам в России старше 55 и 60 лет сообщили условия для получения выплаты от соцзащиты

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Специалисты соцзащиты сообщили российским пенсионерам о денежной выплате, оформить которую необходимо как можно быстрее в отделениях социальной защиты населения.
На данные выплаты имеют право пенсионеры практически всех российских регионов. Важно, что для этого даже нет необходимости иметь статус федерального или регионального льготника.
Следует уточнить, что такие выплаты могут получать россияне в соответствии с цифрами прежнего пенсионного возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
В некоторых регионах такая категория граждан может рассчитывать на доплату в 180 рублей ежемесячно.
Кроме того, пенсионеры 55-ти и 60-ти лет имеют право на компенсацию в размере 50% от средств, потраченных на приобретение лекарств по рецепту.
В некоторых случаях пожилые граждане могут оформить единовременную выплату для ремонта в их жилье. Размер такого пособия составляет 15 тысяч рублей. Однако рассчитывать на такую помощь от государства можно только тем пенсионерам, которые имеют доход менее полутора прожиточных минимумов, установленных в данном регионе.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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