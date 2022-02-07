«Газпром» не «шутит» с Европой о ценах на газ

Специалист по энергетике Игорь Юшков отмечает, что в случае остановки поставок российского газа вся мировая газовая отрасль будет охвачена кризисом. В аналитическом отчете S&P Global Ratings заявлено, что американский СПГ не сможет заменить российский газ в случае проблем с поставками. Прекращение поставок российского топлива в Европу чревато системным энергетическим кризисом и ростом цен на газ не только в регионе, но и в мире, сказано в отчете, пишет svpressa.ru .

Для мировых рынков станет шоком, если объявят, что все российские газопроводы в Европу перекрыты хотя бы на день, заявил Юшков. Аналитик поясняет, что остановка поставок «Газпрома» в Европу погрузит газовую отрасль в хаос. Он не исключил, что цена на газовый ресурс может достигнуть 10 тыс. долларов за 1000 кубометров.

Правда, подобный сценарий не выгоден не только Евросоюзу, но и России. По мнению аналитика, дефицит газа приведет и к росту цен на уголь и нефть. Подорожают сразу все источники энергии, сделал вывод аналитик.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700