По 6400 рублей каждому: граждан в РФ обрадовали новой выплатой с 10 февраля

Контроль над домом Зингера может перейти к близкой Беглову семье Мамишевых
Книжный дом Зингера в Петербурге может перейти под управление семьи Мамишевых. По информации СМИ , они являются...Подробнее
Выплату в размере 6,4 тыс. рублей смогут вскоре получить многие россияне. Но эта выплата будет принята на региональном уровне и получить ее смогут семьи с детьми в возрасте от трех до семи лет.
Важно отметить, что данная выплата будет зависеть от регионального прожиточного минимума, пишет PRIMPRESS. Начислять ее будут тем семья, в которых средний уровень дохода ниже прожиточного уровня, установленного в регионе. Чтобы получить такую выплату, важно также иметь местную прописку в регионе.
В Санкт-Петербурге власти решили побеспокоиться и о тех семьях, которые имеют временную регистрацию, а значит, формально лишены прав на эту выплату. Документ рассмотрят на заседании парламента Северной столицы 9 февраля. Ожидается, что он будет принят и вскоре вступит в силу.
По законопроекту, норму введут задним числом – с 1 января 2022 года.
Данный законопроект, уверены его авторы, сможет устранить социальную несправедливость среди семей, которые переезжают в другой регион.
Отметим: в Санкт-Петербурге детский прожиточный минимум составляет 12 765 рублей, а пособие, по которому вносятся изменения в правилах начисления, составляет его половину – 6 383 рубля. Начисляют его ежемесячно.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Книжный дом Зингера в Петербурге может перейти под управление семьи Мамишевых. По информации СМИ , они являются...Подробнее
Пользователи форума Reddit спорят о том, имелся ли факт непристойного поведения спортсмена из США по отношению к...Подробнее
Внезапные обыски в дорожных и жилищных предприятиях Петербурга могут оказаться попыткой Смольного скрыть факты...Подробнее
На улицу выставили пациентов детской и взрослой поликлиник. Они пережидали визит губернатора на холоде. Очереди в сорок...Подробнее
Петербуржцы еще в конце 2021 года убедились в том, что заявление губернатора Александра Беглова относительно готовности...Подробнее
Генерал-полковник Леонид Ивашов предостерег Владимира Путина о возможных действиях президента Турции Тайипа Эрдогана...Подробнее
Некоторые эксперты и СМИ продолжают небезосновательно сгущать краски в новостях для пенсионеров, рассказывая о том, что...Подробнее
По сообщению источника «Невских новостей» в правоохранительных органах, накануне ночью полицейские Северной столицы...Подробнее
Вторжение на территорию Украины поставит под вопрос российскую государственность. Также это приведет к гибели большого...Подробнее
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал игру хоккеисток в защитных масках во время Олимпийских игр,...Подробнее
Комментировать