По 6400 рублей каждому: граждан в РФ обрадовали новой выплатой с 10 февраля

Выплату в размере 6,4 тыс. рублей смогут вскоре получить многие россияне. Но эта выплата будет принята на региональном уровне и получить ее смогут семьи с детьми в возрасте от трех до семи лет.

Важно отметить, что данная выплата будет зависеть от регионального прожиточного минимума, пишет PRIMPRESS . Начислять ее будут тем семья, в которых средний уровень дохода ниже прожиточного уровня, установленного в регионе. Чтобы получить такую выплату, важно также иметь местную прописку в регионе.

В Санкт-Петербурге власти решили побеспокоиться и о тех семьях, которые имеют временную регистрацию, а значит, формально лишены прав на эту выплату. Документ рассмотрят на заседании парламента Северной столицы 9 февраля. Ожидается, что он будет принят и вскоре вступит в силу.

По законопроекту, норму введут задним числом – с 1 января 2022 года.

Данный законопроект, уверены его авторы, сможет устранить социальную несправедливость среди семей, которые переезжают в другой регион.

Отметим: в Санкт-Петербурге детский прожиточный минимум составляет 12 765 рублей, а пособие, по которому вносятся изменения в правилах начисления, составляет его половину – 6 383 рубля. Начисляют его ежемесячно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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