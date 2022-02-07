ПФР начислит россиянам 25 200 рублей

С 1 февраля в России были увеличены различные социальные выплаты от Пенсионного фонда. Речь идет о материнском капитале, который семьи получают при рождении ребенка.

С нынешнего года сумма сертификата индексируется в соответствии с уровнем фактической инфляции, а не прогнозируемой, как было раньше. Суммы маткапитала зависят от года рождения ребенка. К примеру, если двое детей в семье родились до 2020 года, то сертификат выдадут только на второго ребенка. А размер маткапитала составит 693 144 рубля, но только если деньги не были использованы ранее.

Если же маткапитал был частично использован до 1 февраля, то его остаток увеличат на 8,4%, пишет primpress.ru . Если до февраля на балансе было 300 тысяч рублей, то сумма увеличится до 325 200 рублей после того, как семье начислят 25 200 рублей. Если оба ребенка были рождены после 2020 года, сертификат выдадут на обоих.

В таком случае сумма на первого ребенка будет равна 524 528 рублям, а размер маткапитала на второго составит 168 616 рублей. Стоит заметить, что если семья использовала всю сумму до февраля, то с этого месяца ей ничего не добавят, так как индексации подлежат средства, которые остались на счету.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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