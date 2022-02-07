Американцы обещают «избавить» Европу от российского газа

Контроль над домом Зингера может перейти к близкой Беглову семье Мамишевых
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США запугивают Россию остановкой поставок газа. Вашингтон обещает Европе позаботиться о ней в этом случае. В январе Европа получила рекордный объем американского СПГ. Но смогут ли США повторить этот успех и спасти Европу?
После очередных переговоров США и Германии Джо Байден связал запуск российского проекта Nord Stream-2 c якобы вторжением России на Украину. Президент США пригрозил прикрыть ГП в случае вторжения. Он также сказал, что США могут покрыть существенную часть спроса на газ в Европе. При этом Байден заявил, что в случае подобного развития событий Россия понесет существенные потери. Однако президент США ничего не говорит об ударе по экономике Евросоюза, пишет vz.ru.
Но хозяин Белого дома лукавит, так как заместить почти 200 млрд кубометров газа в год американцы не смогут. Рекорд января — это 11, 46 млн кубометров американского СПГ. Такие поставки должны быть на ежемесячной основе. Альтернативного трубопроводного газа в мире нет. Если бы другие поставщики могли резко нарастить добычу и экспорт газа, то энергетический кризис не затянулся бы так надолго. Эксперт по энергетике Алексей Белогорьев считает, что США не в состоянии поддерживать такой объем постоянно.
«Перебить» российские поставки газа американцы могут лишь в случае, если в ЕС будет введена норма на потребление топлива.
Отметим, что доля «Газпрома» в Европе составляет порядка 30–40%, а есть еще поставки нефти и нефтепродуктов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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