Американцы обещают «избавить» Европу от российского газа

США запугивают Россию остановкой поставок газа. Вашингтон обещает Европе позаботиться о ней в этом случае. В январе Европа получила рекордный объем американского СПГ. Но смогут ли США повторить этот успех и спасти Европу?

После очередных переговоров США и Германии Джо Байден связал запуск российского проекта Nord Stream-2 c якобы вторжением России на Украину. Президент США пригрозил прикрыть ГП в случае вторжения. Он также сказал, что США могут покрыть существенную часть спроса на газ в Европе. При этом Байден заявил, что в случае подобного развития событий Россия понесет существенные потери. Однако президент США ничего не говорит об ударе по экономике Евросоюза, пишет vz.ru .

Но хозяин Белого дома лукавит, так как заместить почти 200 млрд кубометров газа в год американцы не смогут. Рекорд января — это 11, 46 млн кубометров американского СПГ. Такие поставки должны быть на ежемесячной основе. Альтернативного трубопроводного газа в мире нет. Если бы другие поставщики могли резко нарастить добычу и экспорт газа, то энергетический кризис не затянулся бы так надолго. Эксперт по энергетике Алексей Белогорьев считает, что США не в состоянии поддерживать такой объем постоянно.

«Перебить» российские поставки газа американцы могут лишь в случае, если в ЕС будет введена норма на потребление топлива.

Отметим, что доля «Газпрома» в Европе составляет порядка 30–40%, а есть еще поставки нефти и нефтепродуктов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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