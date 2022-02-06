США угодили в топливную зависимость от России

Сегодня, 17:14

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США угодили в топливную зависимость от России
Фото из открытых источников

По результатам января объем поставок дизтоплива из России в США установил трехлетний рекорд и составил полтора миллиона баррелей. Повышенный спрос на ДТ на фоне обвинений Вашингтоном Москвы в подготовке «агрессии» со стороны кажется нелогичным и парадоксальным. Но это только на первый взгляд, пишет обозреватель РИА Новости.

В данный момент, как следует из данных трекингового сервиса Vortex, в сторону восточного побережья США держат путь несколько российских танкеров с дизелем. Именно в этом виде топлива американцы нуждаются больше всего.

В первую очередь, нехватка ДТ образовалась из-за повышенного спроса среди водителей по причине установившейся на восточном побережье холодной зимы.

Американские нефтеперерабатывающие заводы не в состоянии обеспечить продукцию, которая бы перекрывала внутренние потребности. К тому же, многие предприятия вынуждены приостанавливать свою работу.

Рентабельность переработки нефти и работы местных НПЗ сейчас низкая, посему многие предпочитают переждать кризис.

Сергей Савчук в своей статье отмечает, что Вашингтону ничто не мешает покупать сырье у России и он этим пользуется. При этом Европу он постоянно призывает отказываться от российских энергоресурсов. И такие действия выглядят настоящей издевкой Нового Света над Старым.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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