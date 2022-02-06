Пожилым гражданам в России разово выплатят по 10 тыс. рублей в апреле 2022 года

Получателей пенсии или соцвыплаты ждет неприятный сюрприз 7 февраля
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Разовую выплату в размере 10 тыс. рублей могут получить некоторые пенсионеры уже весной. О том, кто может оформить эту единовременную выплату, рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов, передает PRIMPRESS.
Он напомнил, что в 2022 году страховые пенсии по старости выросли на 8,6%. В марте, судя по всему, проиндексируют выплаты военным пенсионерам, а на апрель запланирована индексация социальных пенсий.
Будет выплачиваться весной и разовая выплата в размере 10 тыс. рублей. Она будет начислена автоматически и придет пожилым гражданам вместе с пенсией в апреле. Это выплата для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.
«Ко Дню Победы такие пенсионеры традиционно получат выплату в размере десяти тысяч рублей. Разовое пособие производится в соответствии с указом президента. Обычно деньги приходят гражданам вместе с апрельской пенсией. Думаю, этот год не станет исключением», – сказал Власов.
В ряде регионов выплата будет даже больше. К примеру, в Москве ветеранам начислят ко Дню Победы разово по 25 тыс. рублей. Многие регионы добавляют по 5 или 10 тыс. рублей к той выплате, которая начисляется из федерального бюджета.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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