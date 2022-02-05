С 9 февраля 2022 года всех пожилых граждан в РФ ждет девальвация пенсий

Некоторые эксперты и СМИ продолжают небезосновательно сгущать краски в новостях для пенсионеров, рассказывая о том, что жить им на свои пенсии станет еще сложней. Вот и новая информация об обесценивании денег граждан на заслуженном отдыхе вряд ли обрадует.

Как сообщает издание «ПримПресс» , в ближайшее время будет обнародован новый доклад Росстата «Социально-экономическое положение России». Он и продемонстрирует реальный уровень падения размеров пенсий россиян за минувший год.

Документ, как ожидается, будет представлен 9 февраля. Такие отчеты Росстат публикует ежемесячно. Согласно одному из документов за 2021 год, средний размер пенсии в нашей стране в период с января по ноябрь был на уровне 15 805 рублей, и это на 1% ниже, нежели за аналогичный период 2020 года.

Но реальный размер пенсии, конечно, ниже. Практически в течение всего минувшего года он снижался потому, что инфляция била рекорды, цены на продукты и другие товары росли еще быстрее, чем грибы после дождя.

В сентябре 2021 года снижение реального уровня пенсий было на уровне 1,8%, а в ноябре падение ускорилось до 2,8%. В декабре инфляция еще больше разогналась, и, как следствие, реальные доходы пенсионеров снова снизились.

Ситуацию со снижением размеров пенсий несколько «оздоровила» индексация на 8,6%. Но, как подчеркивает издание, она не в состоянии перекрыть инфляцию. По итогам января она может выйти на показатель 8,9%.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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