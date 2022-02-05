Чем обернутся дефолты беднейших стран

Получателей пенсии или соцвыплаты ждет неприятный сюрприз 7 февраля
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Всемирный банк предрекает волну государственных дефолтов из-за продолжающейся пандемии. Как отмечают аналитики, пора выплачивать долги, однако бедные страны не поднимут это бремя, а кредиторы не согласятся на реструктуризацию, ведь никто не знает точных объемов заимствований. Увеличение правительственных расходов в эпидемию привело к росту госдолга: 300 триллионов долларов - около 350% общемирового ВВП, что является историческим максимумом.
Как отмечают экономисты Всемирного банка, 40% стран с низким уровнем дохода не публиковали соответствующих данных. Созданный по инициативе G20 механизм приостановки обслуживания долга для бедных стран предусматривает привлечение частных кредиторов, а период погашения растягивает на шесть лет. Чад и Замбия попросили задействовать эту процедуру, но не смогли предоставить информации о цифрах долга. По данным Всемирного банка, 74 беднейшим странам в этом году придется выплатить 35 миллиардов, что на 45% больше, чем в 2020-м. Особенно сложная ситуация в Шри-Ланке. В черный список также попали Гана, Сальвадор, Тунис и еще около десяти государств Африки.
Эксперты Всемирного банка считают, что риск долгового кризиса возник из-за того, что средства занимали не у международных организаций, а на рынках капитала. Тот факт, что мировой ЦБ снизил процентные ставки, сделал кредиты относительно дешевыми. Но монетарная политика ужесточается, рефинансировать долги все дороже, пишет ria.ru.
Аналитики ВЭФ предупреждали, что из-за долгов и роста стоимости их обслуживания справляться с экономическими последствиями пандемии и финансировать социальные расходы будет все сложнее. Не исключено, что мир погрузится в глубокий кризис средств к существованию. В благополучные государства хлынут беженцы.
Экономисты считают, что вынужденная миграция является одним из главных рисков следующего десятилетия. Речь идет о новых геополитических конфликтах.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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