Новый неприятный сюрприз ожидает граждан в России в квитанциях ЖКХ

Получателей пенсии или соцвыплаты ждет неприятный сюрприз 7 февраля
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Уже с февраля россияне начали получать квитанции на оплату услуг ЖКХ с большими суммами.
О подорожании ЖКХ рассказывают с начала месяца многие жители Приморья, пишет PRIMPRESS. По их словам платежки, которые они получили, сильно отличаются от тех, которые приходили в феврале прошлого года. Изменения прошли в сторону подорожания.
Хотя тариф на отопление не менялся, но в среднем за эту услугу начислили на две тысячи рублей больше, чем в том году.
Комментарий уже дали в ДГК. Там объяснили, что сумма оплаты зависит от того, какие объемы тепла подаются гражданам. ДГК подает тепло исходя из температуры на улице. Но если в квартире холодно, то гражданам стоит обращаться в управляющие компании, которые как раз и отвечают, чтобы трубы были в порядке в доме, и тепло подавалось в надлежащих объемах.
Но приморцы, комментируя такой ответ ДГК, отмечают, что не верят такому разъяснению. В домах температура может очень отличаться. Одним мерзнут, тогда как другие вынуждены открывать форточки, чтобы бороться с жарой. При этом разница в квитанциях очень существенная, что, по мнению жителей Приморья, скорее всего какая-то ошибка при расчете суммы к оплате, что уже не раз было ранее.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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