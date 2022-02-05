Дадут 27 тысяч рублей раз в год: ПФР начал прием заявлений на новую выплату

Получателей пенсии или соцвыплаты ждет неприятный сюрприз 7 февраля
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Как стало известно, в Пенсионном фонде России уже начали принимать у россиян заявления на новую денежную выплату. Однако, получить ее смогут не все, а лишь отдельные категории. Об этом сообщает PRIMPRESS.
Речь идет о целевой выплате в сумме 27 тыс. рублей, которая будет доступна всего раз в году и должна будет пойти на обеспечение оздоровительного отдыха детей. Получить деньги смогут родители, опекуны или попечители детей военнослужащих, но только тех, кто погиб при исполнении воинских обязанностей или умер из-за военной травмы после увольнения. Как уточнили сотрудники ПФР, пособие в размере 27 225 рублей выплачивают только на детей, которые учатся в общеобразовательных школах.
Для того, чтобы получить новое пособие, необходимо подать заявление либо в ближайшее отделение ПФР, либо в многофункциональный центр (МФЦ). Вместе с этим документом нужны и ряд других: свидетельство о рождении ребенка, справка, подтверждающая факт смерти военнослужащего, справка из школы ребенка.
После подачи заявления специалисты Фонда на протяжении 5 рабочих дней принимают решение о назначении выплаты и в течении такого же периода перечисляют деньги на указанный счет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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