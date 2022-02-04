Финансист Кричевский рассказал гражданам России, что валюту лучше всего покупать на бирже

Выплата каждому пенсионеру 10 тысяч рублей с 7 февраля
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Валюта на бирже приобретается, минуя всяческих посредников. Этот процесс позволяет покупателям избежать наценки и банковской комиссии. Об этом сегодня, в воскресенье, 6 февраля 2022 года, сообщил финансово-экономический аналитик Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
Поэтому после того, как будет открыт брокерский счёт, есть возможность осуществления валютной операции на бирже. Такие операции с деньгами можно проводить в онлайн-режиме, без личного присутствия в банке или брокерском доме. Также через валютный счёт осуществляется снятие денег. Он крайне нужен для того, чтобы производить переводы с брокерского счета денежных средств в единицах, которые отличаются от рубля.
«Вкладки по которым открываются инвестиционные либо брокерские счета, имеются на порталах любого банковского учреждения. Самое основное — не перепутать обычный брокерский счет с ИИС, потому что при снятии денег с ИИС придется закрывать», — цитирует финансиста «Прайм».
Приобретение валюты на бирже является выгодным мероприятием не только на длительный период времени. Этот метод подходит и для приобретения других самых разных валют, чтобы совершать путешествия в различные государства, сказал в заключение Кричевский.
Экономисты ранее спрогнозировали курс доллара на ближайшую неделю. Предполагается, что после январского скачка американская валюта опустится до 76 рублей и сохранится в этом диапазоне, пишет телеканал «360».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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