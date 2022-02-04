Украина готовится нанести “разящий удар” по энергетике РФ

На днях у Киева созрело решение оборвать последние связующие нити, служащие соединительным звеном РФ с Украиной. На февраль намечена «репетиция» данного действа. Имеется в виду физическое отключение Объединенной энергосистемы Украины (ОЭУ) от общей, которая была прежде с Российской Федерацией и Белоруссией. Далее Украина попытается подсоединиться к энергосистеме Европы. Киев ничего лучше не придумал, как сделать это зимой, в самый разгар отопительного сезона.

Европа, по своему обыкновению, восприняла со снисхождением энергетический уход Украины от РФ. При этом руководство Евросоюза разрешило Незалежной, вопреки правилам, продемонстрировать обособленную работу энергосетей не в течение нескольких месяцев, а всего несколько дней. Эти дни продемонстрируют самодостаточность и отсутствие отрицательного влияния ОЭУ на энергосистемы соседних государств.

Все указанные мероприятия Киев решился протестировать в чрезвычайно сложных обстоятельствах. В настоящий период времени в украинском государстве наблюдается острая фаза энергетической нестабильности. Все АЭС Украины сейчас функционируют на износ, некоторые блоки ТЭЦ отключены совсем, а уголь в Украину теперь импортируется, но в микроскопических количествах. Украина взяла на вооружение опыт Прибалтики. Данное государство планирует выйти из БРЭЛ. Вот только прибалтийцам ЕС на это выделил баснословные суммы, да и подготовка ведется уже много лет с разработкой и созданием альтернативных источников энергии. Ничего этого Украина не делала, ЕС ей не помогал, но оголтелое желание оторваться от России перечеркивает здравый смысл, отмечает обозреватель РИА Новости Валерий Михайлов.

Примечательно, что Россия спокойно дала отмашку на отсоединение от сети. А вот также ли легко Москва согласится присоединить Украину обратно, пока вопрос.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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