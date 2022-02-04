Экономист Розанов рассказал, каким будет мировой продуктовый кризис в 2022 году

Выплата каждому пенсионеру 10 тысяч рублей с 7 февраля
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Российский экономист Сергей Розанов рассказал, каким будет мировой продуктовый кризис в нынешнем, 2022-ом, году.
По его словам, до голода в России и в Европе дело не дойдет, а вот дефицит некоторых продуктов и подорожание продовольствия неизбежно, пишет Solenka.info.
Розанов говорит, что нехватка ряда товаров возникнет из-за вызванных пандемией последствий и дефицита энергоресурсов. Высокие цены на газ сильнее всего ударили по компаниям, которые являются производителями минеральных удобрений.
Многие были вынуждены даже остановить свою работу. Удобрения в дефиците, а это значит, что сельхозпроизводители без них не смогут рассчитывать на былой урожай и соберут намного меньше. В свою очередь это приведет к подорожанию продуктов в 3-8 раз.
«РФ осталась единственной страной в мире, которую энергетический кризис обошел стороной, но рыночная экономика устанавливает свои правила, согласно которым цены на удобрения у нас тоже должны вырасти», - предупредил Розанов.
Дабы внутренний производитель не был обделен, в срок по 31 мая в стране введены квоты на экспорт азотосодержащих удобрений.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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