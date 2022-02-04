Всем пенсионерам в России могут одобрить разовую выплату по 10 тыс. рублей в 2022 году

Выплата каждому пенсионеру 10 тысяч рублей с 7 февраля
Как стало известно, с 7 февраля каждому российскому пенсионеру может достаться денежная выплата в размере около 10 тыс....Подробнее
Выплату в размере от 5 до 10 тыс. рублей могут получить российские пенсионеры к концу первого квартала текущего года.
Об этом рассказал заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов, передает PRIMPRESS.
Разовая выплата, отметил он, позволит компенсировать выросшие расходы российских пенсионеров. Хотя в феврале их пенсии проиндексировали на 8,6%, тем не менее, этого недостаточно, чтобы говорить об улучшении доходов пенсионеров. Фактически индексация проведена по минимальной границе.
По мнению эксперта, власти все же оставили для себя некий «зазор», который позволит им вводить дополнительные меры поддержки. Это может объясняться несколькими причинами, в числе которых защита от еще большей инфляции.
Поэтому, не исключено, что весной пенсионеры получат новую разовую выплату, размер которой будет составлять от 5 до 10 тыс. рублей.
«Такая помощь будет особенно полезна для получателей минимальных пенсионных выплат, которым больше надеяться не на что», – отметил Ордов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Как стало известно, с 7 февраля каждому российскому пенсионеру может достаться денежная выплата в размере около 10 тыс....Подробнее
Пенсионный эксперт Анастасия Киреева сообщила россиянам неприятную новость. Граждан, получающих пенсии или другие...Подробнее
Шестидесятисемилетний житель одного из многоквартирных домов города Мурино Ленинградской области, неоднократно...Подробнее
Политолог Евгений Сатановский призвал США отказаться от использования химического оружия в случае начала войны на...Подробнее
С 4 февраля многие россияне получат по 7 тыс. рублей, если ранее они успели оформить карту национальной платежной...Подробнее
Российские пенсионеры могут испытать новый финансовый кризис из-за продолжающегося роста инфляции — об этом сообщили...Подробнее
Скорее всего кредитные махинации Смольного «опустошат» карманы петербуржцев на миллиарды рублей власти города решили...Подробнее
Петербургский мусор «загадочным образом» начал оседать на нелегальных свалках в Ленобласти при содействии компании «Эко...Подробнее
Многие пенсионеры уже с 4 февраля получат пенсии с учетом новой индексации. Выплаты будут приходить не всем...Подробнее
На уборку Северной столицы в первые полгода будет выделено 8,12 миллиардов рублей. Контракты уже распределены между...Подробнее
Комментировать