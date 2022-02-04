Всем пенсионерам в России могут одобрить разовую выплату по 10 тыс. рублей в 2022 году

Выплату в размере от 5 до 10 тыс. рублей могут получить российские пенсионеры к концу первого квартала текущего года.

Об этом рассказал заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов, передает PRIMPRESS .

Разовая выплата, отметил он, позволит компенсировать выросшие расходы российских пенсионеров. Хотя в феврале их пенсии проиндексировали на 8,6%, тем не менее, этого недостаточно, чтобы говорить об улучшении доходов пенсионеров. Фактически индексация проведена по минимальной границе.

По мнению эксперта, власти все же оставили для себя некий «зазор», который позволит им вводить дополнительные меры поддержки. Это может объясняться несколькими причинами, в числе которых защита от еще большей инфляции.

Поэтому, не исключено, что весной пенсионеры получат новую разовую выплату, размер которой будет составлять от 5 до 10 тыс. рублей.

«Такая помощь будет особенно полезна для получателей минимальных пенсионных выплат, которым больше надеяться не на что», – отметил Ордов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700