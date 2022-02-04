Сбербанк предупредил всех граждан в России, кто оставляет свои деньги на банковской карте

Выплата каждому пенсионеру 10 тысяч рублей с 7 февраля
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В России сохранится высокий уровень инфляции, предполагает председатель правления Сбера Герман Греф. Поэтому тем, кто хранит деньги в банке, стоит это учитывать, при выборе варианта сбережения своих накоплений, передает PRIMPRESS.
Греф отметил, что в России сейчас наблюдают рекордные за шесть лет показатели инфляции. В январе инфляция разогналась до уровня в 8,8%. Тем не менее, многие россияне не задумываются о том, как хранить деньги и оставляют их просто на банковской карте.
Будет ли выгодно деньги положить на депозит, объяснил Герман Греф.
Ставки по депозитам тоже растут, поскольку Центробанк поднимает ключевую ставку. В ситуации, когда инфляция разгоняется до «фантастических» темпов, и на ценниках появляются новые нули каждую неделю, хранить деньги бессмысленно. В России же пока ситуация далека от этого. Тем не менее, полагает Греф, деньги лучше не хранить в сейфе или на счету в банке. Сейчас выгодно воспользоваться таким инструментом, как облигации федерального займа (ОФЗ).
«Их механизм прост: чем выше инфляция, тем выше номинал бумаги. Хотя у таких инструментов не очень высокий купон, но зато он выплачивается от растущего из-за инфляции номинала», – рассказал глава Сбербанка.
Можно вложиться и в такой инструмент, как флоутеры. Эти ценные бумаги привязаны к ставке межбанковского рынка, и их стоимость быстро растет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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