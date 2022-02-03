Получателей пенсии или соцвыплаты ждет неприятный сюрприз 7 февраля

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева сообщила россиянам неприятную новость. Граждан, получающих пенсии или другие социальные выплаты от государства, ждет девальвация пособий, заявила она. На текущей неделе Росстат опубликовал последние данные по инфляции, на что обратила внимание эксперт. Согласно этим данным, к 28 января годовой уровень инфляции уже превысил 8,8% и уверено приближается к 8,9%. Это указывает на то, что инфляция резко ускорилась в первом месяце года по сравнению с динамикой того же периода прошлого года, пишет primpress.ru .

Как отметила Киреева, эти цифры говорят о том, что инфляция обогнала утвержденный президентом процент индексации пенсий. Напомним, что ранее Владимир Путин заявил, что страховые и военные пенсии повысят на 8,6%. Тогда цифры по росту инфляции были утверждены на уровне 8,4%, но сейчас они стали значительно выше. Уже на уровне власти было признанно, что индексация не поспевает за инфляцией, подчеркнула эксперт. По ее словам, процесс девальвации пенсий вступит в активную фазу с 7 февраля.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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