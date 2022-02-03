Разовая выплата в 10 000 рублей поступит 4 категориям граждан в РФ в феврале 2022 года

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Выплату в 10 тыс. рублей смогут оформить в 2022 году разово 4 категории граждан.
Выплачивать это пособие будет Пенсионный фонд России по заявлению, передает PRIMPRESS.
В числе тех, кто может получить выплаты – граждане, которые попали под политические или другие репрессии еще со времен 1917 года. Речь идет и о тех, кого посадили в тюрьму, и о тех, кто проходил принудительное психиатрическое лечение.
Также получат выплату люди, репрессированные на территории бывших советских республик в период СССР. Оформить выплату могут и граждане, которые были репрессированы, но реабилитированы.
Могут претендовать на выплату прямые наследники всех вышеуказанных категорий.
Оформлять такую выплату необходимо в ПФР, но стоит учитывать, что придется предоставить документы, подтверждающие статус репрессированного.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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