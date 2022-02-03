Разовая выплата в 10 000 рублей поступит 4 категориям граждан в РФ в феврале 2022 года

Сегодня, 10:19

0

Image 16+
Разовая выплата в 10 000 рублей поступит 4 категориям граждан в РФ в феврале 2022 года
Фото из открытых источников

Выплату в 10 тыс. рублей смогут оформить в 2022 году разово 4 категории граждан.

Выплачивать это пособие будет Пенсионный фонд России по заявлению, передает PRIMPRESS.

В числе тех, кто может получить выплаты – граждане, которые попали под политические или другие репрессии еще со времен 1917 года. Речь идет и о тех, кого посадили в тюрьму, и о тех, кто проходил принудительное психиатрическое лечение.

Также получат выплату люди, репрессированные на территории бывших советских республик в период СССР. Оформить выплату могут и граждане, которые были репрессированы, но реабилитированы.

Могут претендовать на выплату прямые наследники всех вышеуказанных категорий.

Оформлять такую выплату необходимо в ПФР, но стоит учитывать, что придется предоставить документы, подтверждающие статус репрессированного. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Разовая выплата в 10 000 рублей поступит 4 категориям граждан в РФ в феврале 2022 года

Сегодня, 10:19

ПФР: одиноким россиянам начали выплачивать до 8 тысяч рублей в 2022 году

Сегодня, 08:59

Bloomberg: США попали в зависимость от дизтоплива из РФ

Сегодня, 00:19

Гражданам России предложили увеличить выплаты от ПФР до 13 тысяч рублей

Вчера, 17:24

Правительство предупредило: всех пенсионеров РФ ждет новая беда во втором полугодии

Вчера, 16:39

В РФ экономисты перевели пенсию времен СССР в российские рубли

Вчера, 10:19

ПФР объявил гражданам в России о «сюрпризе» к пенсии за февраль в 2022 году

Вчера, 09:09

Выплата каждому пенсионеру 10 тысяч рублей с 7 февраля

3-02-2022, 23:29

Каждый получит по 7 тысяч рублей с 4 февраля. Деньги придут на карту «Мир»

3-02-2022, 16:29

Пенсионерам в России придет на карту выпалата по 19 тыс. рублей с 4 февраля 2022 года

3-02-2022, 15:49

ПФР заявил пенсионерам в РФ в возрасте 55 и 60 лет о возможности оформить пенсию в 2022 году

3-02-2022, 12:59

ПФР: граждане в России получат новое пособие в 14 тыс. рублей в феврале 2022 года

3-02-2022, 09:14

ПФР начал прием заявлений от жителей РФ на выплату 20 тыс. 500 рублей

2-02-2022, 17:54

Всех граждан в России, получающих пенсию на банковскую карту, ждет сюрприз с 3 февраля

2-02-2022, 15:29

Пенсионерам РФ назвали справку, которая повысит пенсию сразу на 8 тыс. 700 рублей в 2022 году

2-02-2022, 09:24

Разовая выплата пожилым жителям РФ в 7 тыс. рублей начнется с 4 февраля 2022 года

1-02-2022, 23:44

Пенсионерам в РФ объяснили, почему нужно сразу снять всю пенсию с карты «Мир» в феврале

1-02-2022, 18:29

В ПФР перечислили гражданам в РФ три условия для выхода на пенсию в 2022 году

1-02-2022, 12:44

Россиян ожидают неприятные цифры в квитанциях ЖКХ

1-02-2022, 11:04

Можно успеть купить: названы продукты, которые подорожают на 20%

1-02-2022, 00:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

NetEase: российский РЭБ-комплекс мгновенно вывел из строя американский истребитель

NetEase: российский РЭБ-комплекс мгновенно вывел из строя американский истребитель

2-02-2022, 23:14

0

Боевые истребители Соединённых Штатов Америки F-22 и F-35 попали под воздействие системы радиоэлектронного подавления...

Подробнее
Выплата каждому пенсионеру 10 тысяч рублей с 7 февраля

Выплата каждому пенсионеру 10 тысяч рублей с 7 февраля

3-02-2022, 23:29

0

Как стало известно, с 7 февраля каждому российскому пенсионеру может достаться денежная выплата в размере около 10 тыс....

Подробнее
Зеленский заявил Джонсону, что будет не война Украины с Россией, а война в Европе

Зеленский заявил Джонсону, что будет не война Украины с Россией, а война в Европе

2-02-2022, 12:44

0

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности европейских стран противостоять «российской агрессии», в...

Подробнее
Молодой петербуржец попал в больницу с черепно-мозговой травмой в результате падения глыбы льда с крыши

Молодой петербуржец попал в больницу с черепно-мозговой травмой в результате падения глыбы льда с крыши

2-02-2022, 19:14

0

«Невские новости» сообщили сегодня о деталях инцидента, который произошёл накануне в Красногвардейском районе...

Подробнее
Власть Петербурга неспособна справиться с уборкой: за что Лукашенко потроллил Беглова

Власть Петербурга неспособна справиться с уборкой: за что Лукашенко потроллил Беглова

2-02-2022, 14:29

0

Общественник Эрнест Макаренко прокомментировал встречу белорусского президента Александра Лукашенко с петербургским...

Подробнее
Стоимость строительства одного койко-места в новом корпусе Боткинской больницы в 10 раз превышает среднюю по Петербургу 

Стоимость строительства одного койко-места в новом корпусе Боткинской больницы в 10 раз превышает среднюю по Петербургу 

Вчера, 15:57

0

Скорее всего кредитные махинации Смольного «опустошат» карманы петербуржцев на миллиарды рублей власти города решили...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Правительство предупредило: всех пенсионеров РФ ждет новая беда во втором полугодии

Правительство предупредило: всех пенсионеров РФ ждет новая беда во втором полугодии

Вчера, 16:39

0

Российские пенсионеры могут испытать новый финансовый кризис из-за продолжающегося роста инфляции — об этом сообщили...

Подробнее
Каждый получит по 7 тысяч рублей с 4 февраля. Деньги придут на карту «Мир»

Каждый получит по 7 тысяч рублей с 4 февраля. Деньги придут на карту «Мир»

3-02-2022, 16:29

0

С 4 февраля многие россияне получат по 7 тыс. рублей, если ранее они успели оформить карту национальной платежной...

Подробнее
Эксперт Виноградов указал на незаконное складирование петербургского мусора в Ленобласти

Эксперт Виноградов указал на незаконное складирование петербургского мусора в Ленобласти

Вчера, 12:01

0

Петербургский мусор «загадочным образом» начал оседать на нелегальных свалках в Ленобласти при содействии компании «Эко...

Подробнее
Соседский конфликт в Ленинградской области закончился стрельбой и самоубийством

Соседский конфликт в Ленинградской области закончился стрельбой и самоубийством

3-02-2022, 10:39

0

Шестидесятисемилетний житель одного из многоквартирных домов города Мурино Ленинградской области, неоднократно...

Подробнее