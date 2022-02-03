ПФР: одиноким россиянам начали выплачивать до 8 тысяч рублей в 2022 году

Как можно получить выплату одиноким родителям, рассказали в Пенсионном фонде.

В России введено пособие для родителей, воспитывающих детей в возрасте от 8 до 16 лет в одиночку, напоминает PRIMPRESS . Но размер выплаты в регионах может отличаться, и, к примеру, в Приморье этой категории выплачивают после индексации по 8 тыс. рублей ежемесячно.

Выплата начисляется при условии, если доход семьи в среднем не выше прожиточного минимума на душу населения в регионе. В Приморье сейчас этот показатель составляет 15 058 рублей. Пособие же составляет 50% от детского регионального прожиточного минимума. То есть, в этом регионе будет выплачено данной категории пособие в размере 8 тыс. рублей.

Если говорить о России в целом, то в среднем по стране размер такой выплаты составляет немногим более 6 тыс. рублей.

Важно отметить, что для назначения выплаты не достаточно только подать заявление в ПФР. Выплата будет назначена, если соблюдены условия ее назначения. Выплату не получат состоятельные семьи и те, где родители не работают без объективных причин.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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