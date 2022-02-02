Гражданам России предложили увеличить выплаты от ПФР до 13 тысяч рублей

Новая денежная выплата в размере 13 000 рублей может быть предоставлена россиянам в случае одобрения правительства РФ. Указывается, что характер выплаты подразумевает ежемесячное начисление, а правом получения указанной помощи будут обладать граждане, ухаживающие за детьми-инвалидами, передает «Primpress.ru».

Согласно инициативе фракции либерал-демократов, для отдельной категории граждан должно быть повышено ежемесячное пособие с 10 000 рублей до 13 000 рублей. Известно, что соответствующий законопроект уже был внесен на рассмотрение в Госдуму РФ — в случае одобрения те граждане, которые ухаживают за детьми-инвалидами или инвалидами с детства, получат увеличенный размер ежемесячного пособия. Депутаты фракции либерал-демократов обратили внимание, что данная материальная помощь не подлежала индексации уже многие годы и на сегодняшний день является значительно ниже минимального размера оплаты труда.

«Уход за детьми-инвалидами или инвалидами с детства является таким же трудом, как и любая другая работа, и она должна оплачиваться соответственно. Мы намерены побудить правительство проиндексировать данное пособие до 13 000 рублей, что соответствует минимальному размеры оплаты труда в России», - прокомментировал депутат Госдумы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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