Правительство предупредило: всех пенсионеров РФ ждет новая беда во втором полугодии

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Российские пенсионеры могут испытать новый финансовый кризис из-за продолжающегося роста инфляции — об этом сообщили эксперты. Прогнозируется, что второе полугодие 2022 года ознаменуется значительным увеличением цен на продукты, что в первую очередь отразится на пожилом населении страны. Об этом пишет «Primpress.ru».
Согласно заявлению первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, последствия пандемии коронавируса будут продолжать оказывать негативное влияние на общественную жизнь страны — больше всего это найдет отражение в постоянном увеличении цен на товары первой необходимости. Политик подчеркнул, что сдвиг экономического баланса будет отражен практически во всех сферах — однако больше всего именно в социальном и финансовом обеспечении пенсионеров.
Ожидается, что вслед за первой и второй волной инфляции, которые активны в России на сегодняшний день, придет новый виток роста цен — и коснется такая тенденция преимущественно стоимости продуктовой корзины. Согласно данным Росстата, на сегодняшний день уровень инфляции в России составляет около 8.82%, что является абсолютным рекордом со времен начала пандемии.
«Признаки замедления инфляции попросту отсутствуют — напротив, ситуация складывается таким образом, что стоимость товаров будет увеличена еще более. Это приведет к утрате отечественной валютой своей покупательской способности — и наиболее уязвимой группой населения, которая прочувствует на себе негативные последствия такой тенденции, станут именно пенсионеры», - сообщили эксперты.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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