В РФ экономисты перевели пенсию времен СССР в российские рубли

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Ведущие финансово-экономические аналитики Российской Федерации недавно осуществили любопытный эксперимент в сфере пенсионного содержания россиян. Специалисты сделали пересчёт пенсии времен СССР в нынешние российские рубли. В итоге эксперты получили более, чем красноречивые выводы, сообщает информационный онлайн портал PRIMPRESS, ссылаясь на источник PensNews.
Журналисты издания теперь пишут о том, что провести подобный и смелый эксперимент финансовых аналитиков России подтолкнула ситуация, в которой в настоящее время оказались пенсионеры Российской Федерации. Даже, если учесть все отрицательные стороны советского строя, представить себе, чтобы люди пожилого возраста оказались на грани нищеты, либо ходили по мусоркам и помойкам, рылись там в надежде что-то поесть, и чтобы пенсионерам грозила буквально нищета, было весьма сложно и даже невозможно.
Как описали специалисты результаты эксперимента, предварительные подсчеты таковы: в среднем, 1 рубль Советского Союза сейчас можно приравнять к современным 198 рублям. Средний размер пенсии за все время существования СССР подсчитать практически невозможно. Организаторы эксперимента приняли за основу широкий период существования советского государства. В среднем пенсия советских людей получилась в районе 180 рублей. То есть нехитрый подсчет показал, что нынешние пенсионеры в таком случае должны получать около 36 тысяч рублей, и не меньше этого.
Именно о такой сумме, кстати, сейчас говорят с трибун Госдумы различные представители партий. О такой же пенсии наверняка мечтают и большинство пожилых граждан. Хотя по справедливости данная сумма должна быть минимальной при нынешнем уровне цен.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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