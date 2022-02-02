ПФР объявил гражданам в России о «сюрпризе» к пенсии за февраль в 2022 году

Валерий Шапошников не пускает семью на улицу из-за неудовлетворительной работы коммунальных служб
Смольный не выполнил свои обещания по уборке снега в Санкт-Петербурге. Об этом заявил депутат муниципального...Подробнее
Как отметили в пресс-службе Пенсионного фонда России, отечественных пенсионеров в феврале ожидает очередной приятный денежный сюрприз. Придет он вместе с февральской пенсией. Об этом сообщает PRIMPRESS.
Миллионы пожилых россиян, получающих пенсионные выплаты, в этом месяце получат дополнительные выплаты, причем, в них уже учтена повышенная индексация (8,6%). Ряд пенсионеров уже получил этот «сюрприз» за последний зимний месяц на свои счета. В то же время, по словам специалистов организации, в этом месяце все выплаты на 8,6% не вырастут, однако разница между начисленной в январе индексацией и ее новым показателем к пенсии будет добавлена.
«Вместе с пенсией за февраль поступит доплата за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%», - отметили в фонде.
Другими словами, пожилые россияне в феврале получат выплаты выше январских на 2,7%. Правда, касается это только неработающих пенсионеров. Те, кто и после выхода на пенсию продолжают работать, смогут получить доплаты после увольнения.
Автоматически проиндексированные пенсии уже с 3 февраля поступают адресатам. Все будет проходить по графику вплоть до 25 февраля. Узнать свою дату пенсионер может в региональном отделении ПФР.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Смольный не выполнил свои обещания по уборке снега в Санкт-Петербурге. Об этом заявил депутат муниципального...Подробнее
Два человека пострадали в результате ДТП на трассе в Бокситогорском районе Ленинградской области. Виновник аварии погиб...Подробнее
Прошедшие в Петербурге снегопады в очередной раз продемонстрировали нежелание Смольного бороться с проблемой...Подробнее
Боевые истребители Соединённых Штатов Америки F-22 и F-35 попали под воздействие системы радиоэлектронного подавления...Подробнее
Коммунальщики Смольного до сих пор не могут справиться с последствиями снегопадов. Плюс остается нерешенной проблема с...Подробнее
По сообщениям очевидцев, сегодня примерно в половине десятого утра из окна дома, расположенного на Комендантском...Подробнее
Военный обозреватель Сергей Аксенов сообщил о рискованных действиях Великобритании, которые могут привести к потере...Подробнее
Американский обозреватель «The Atlantic» сообщил о вероятном плане президента РФ Владимира Путина по нивелированию...Подробнее
Получателям пенсий Российской Федерации объяснили, почему в феврале этим гражданам следует забрать с карточки банка...Подробнее
Как стало известно, с 7 февраля каждому российскому пенсионеру может достаться денежная выплата в размере около 10 тыс....Подробнее
Комментировать