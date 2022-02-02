ПФР объявил гражданам в России о «сюрпризе» к пенсии за февраль в 2022 году

Как отметили в пресс-службе Пенсионного фонда России, отечественных пенсионеров в феврале ожидает очередной приятный денежный сюрприз. Придет он вместе с февральской пенсией. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Миллионы пожилых россиян, получающих пенсионные выплаты, в этом месяце получат дополнительные выплаты, причем, в них уже учтена повышенная индексация (8,6%). Ряд пенсионеров уже получил этот «сюрприз» за последний зимний месяц на свои счета. В то же время, по словам специалистов организации, в этом месяце все выплаты на 8,6% не вырастут, однако разница между начисленной в январе индексацией и ее новым показателем к пенсии будет добавлена.

«Вместе с пенсией за февраль поступит доплата за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%», - отметили в фонде.

Другими словами, пожилые россияне в феврале получат выплаты выше январских на 2,7%. Правда, касается это только неработающих пенсионеров. Те, кто и после выхода на пенсию продолжают работать, смогут получить доплаты после увольнения.

Автоматически проиндексированные пенсии уже с 3 февраля поступают адресатам. Все будет проходить по графику вплоть до 25 февраля. Узнать свою дату пенсионер может в региональном отделении ПФР.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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