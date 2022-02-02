Выплата каждому пенсионеру 10 тысяч рублей с 7 февраля

Вчера, 23:29

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Выплата каждому пенсионеру 10 тысяч рублей с 7 февраля
Фото из открытых источников

Как стало известно, с 7 февраля каждому российскому пенсионеру может достаться денежная выплата в размере около 10 тыс. рублей - в правительстве нашли деньги под этот проект. Таким образом, по сообщению PRIMPRESS, теперь общий доход не должен быть меньше этой суммы.

Связана новая выплата с явной недостаточностью нового, уже утвержденного, показателя индексации и высоким уровнем инфляции. Новостями о грядущих после 7 февраля дополнительных начислениях пестрят соцсети. В то же время, по словам пенсионного эксперта Сергея Власова, официальные источники никаких фактов относительно этих 10 тысяч пока не предоставляют.

«Рассчитывать, что после повышения индексации до уровня 8,6 процентов, причем как для страховых пенсий, так и для военных, власти пойдут еще и на разовую выплату для пенсионеров, было бы очень наивно», - уверен Власов.

И все же есть ряд пенсионеров, которые, по мнению эксперта, смогут получить в феврале 10 000, а то и больше рублей. Речь идет о тех, кто после выхода на заслуженный отдых не работает, ведь их пенсия меньше уровня прожиточного минимума, поэтому в этом случае положена доплата. Для примера: в Новосибирском регионе общий доход у неработающего пенсионера будет не меньше 10 987 рублей ввиду таких социальных доплат.

Причем, для оформления подобных доплат не нужно никаких справок - они оформляются в автоматическом режиме.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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